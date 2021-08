El PP califica de "castigo brutal" la subida del precio de la luz

martes 10 de agosto de 2021 , 17:03h

Julia Ibáñez afirma que muchos comercios se verán abocados a cerrar por no poder hacer frente a la factura de la electricidad

La vicesecretaria general de Sectores Productivos del PP de Almería, Julia Ibáñez, ha denunciado el “castigo” que supone la “brutal subida de la luz” que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para miles de hogares y empresas almerienses que están viendo como la factura de la electricidad alcanza cifras nunca antes vistas y a las que es muy difícil hacer frente tras los duros meses de pandemia.



Ibáñez señala que con este Gobierno no se ve “la luz al final de túnel ante tanta subida” y todo pese a que prometieron que el precio de la energía no se iba a incrementar y que no dejarían a nadie atrás. Una vez más se ha demostrado que han faltado a la verdad y que los ciudadanos almerienses se van a ver nuevamente damnificados por su mala gestión.



“Aunque los miembros del Gobierno prefieran mirar hacia otro lado cada mes sube más el recibo de la luz y cada día se quedan más españoles y almerienses atrás. El escudo social hace aguas para millones de hogares y de empresas de nuestro país y también para las de nuestra provincia que no pueden afrontar esta escalada sin fin”, lamenta.



La vicesecretaria del PP critica que ante esta situación el Gobierno se resigne y siga sin hacer nada, tan solo culpar a los demás como hace siempre.



“Son muchos los comercios de nuestra provincia, los bares y restaurantes, o los agricultores que no pueden seguir soportando una subida tan importante como la que se ha producido en el mes de julio. Por ello instamos al Gobierno a que tome medidas urgentes ya que en el caso de no hacerlo serán muchos los que tendrán que echar el cierre a la persiana de sus negocios”, manifiesta.



Julia Ibáñez recuerda como en 2015 Pedro Sánchez acusaba a Mariano Rajoy directamente de la subida de la luz y aseguraba que “le salía muy caro a los españoles”, unas palabras que ahora que gobierna se debería aplicar porque nadie entiende que estando en verano y con las olas de calor que se producen se lleve a cabo un incremento de la electricidad tan perjudicial para todos.



Finalmente destaca que mientras en Europa los gobiernos bajan impuestos para impulsar la recuperación económica, en España Pedro Sánchez no deja de “meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos porque no sabe gestionar”.



“El mejor plan de recuperación para España es que Sánchez salga de la Moncloa porque la pandemia además de muchas vidas se ha llevado también por delante muchas empresas y empleo. Ahora no es el momento de subir impuestos y esperamos que pronto el PP pueda gobernar con Pablo Casado para el que es una prioridad la bajada de impuestos dirigida a las familias, pensionistas, personas con discapacidad, clases medias, pymes, autónomos y clases trabajadoras”, concluye.