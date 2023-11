Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP critica al PSOE de Almería por plegarse a Sánchez

jueves 02 de noviembre de 2023 , 18:14h

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha tachado hoy de vergonzoso que el PSOE de Almería se pliegue a los intereses de Pedro Sánchez, y su secretario general, Juan Antonio Lorenzo, lo diga sin ningún pudor a sabiendas de que “Almería será una de las provincias perjudicadas por la decisión de Sánchez de comprar con cesiones los votos que necesita para ser presidente”.

Torregrosa lamenta la “deriva” en la que se encuentra el PSOE de Almería con un secretario general que ya no se esconde y apoya la humillación a la España constitucional, a nuestro Estado de Derecho, lo que supone una falta de respeto a todos los españoles y almerienses.

“Para Juan Antonio Lorenzo lo importante es mantener a toda costa a Sánchez en el sillón. Su descaro llega hasta tal punto que antepone al partido por encima de aquellos que le han votado, y por supuesto, por encima de la provincia, en lugar de hacer como otros dirigentes socialistas que han alzado la voz y han criticado este sinsentido”, manifiesta.

La diputada del PP exige a Lorenzo que “no nos diga más que lo que está haciendo Sánchez es por España y por Almería, cuando la realidad es que lo está haciendo contra España y contra nuestra provincia. Estamos ante un modelo de país que convierte a los almerienses en ciudadanos de segunda y Pedro Sánchez lo va a consumar con el apoyo del PSOE de Almería”.

Por otra parte Torregrosa explica que “la amnistía no se negocia por el interés de este país ni por el interés de los almerienses, se negocia únicamente por el interés de Sánchez. No han cambiado las necesidades de los españoles, han cambiado sus necesidades, por eso no ha dudado en negociar votos a cambio de la libertad de prófugos y condenados”, ha lamentado.

La diputada del PP tacha de “indigno” que tras meses de negociaciones ocultas el PSOE anuncie la amnistía en la jornada en la que juró la Constitución la Princesa de Asturias y que Pedro Sánchez tenga la poca vergüenza de asistir a la jura por la mañana, para por la tarde perpetrar con los republicanos un ataque a la esencia misma de nuestra democracia y de nuestra monarquía parlamentaria.

“Por un lado ofrece a la Princesa toda la lealtad y respeto del Gobierno mientras que por otro una de sus ministras promete trabajar para que nunca reine”, lamenta.

Finalmente la diputada del PP recuerda que Sánchez está a punto de consumar su fraude a los electores y asegura que “si se presentó a las elecciones prometiendo que no habría amnistía y ahora la promueve, lo mínimo que debería hacer es dar voz a los españoles en las urnas”.