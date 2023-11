Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los millones que pierde Almería por el pacto del PSOE con ERC

sábado 04 de noviembre de 2023 , 20:05h

El presidente del PP de Almería valora la cantidad que correspondería a cada provincia y a cada municipio y qué podría hacerse con ese dinero

El presidente del PP de Almería y de la Diputación, Javier A. García, ha valorado la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado, tal como han acordado ERC, que gobierna Cataluña, y el PSOE para conseguir el apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. La cantidad que se le perdonará son 15.000 millones de euros, y García dice que si se dividiera entre las 52 provincias y Ceuta y Melilla, cada una tocaría a 330 millones de euros, y cada municipio, tocaría a 3.040.000 euros.

García ha puesto como ejemplo que con ese dinero se podría hacer sin problemas la variante de Mojácar, o el Camino del Peregrino, entre otras inversiones que, llegado el caso se podrían acometer sin financiación externa, solo con el dinero que le correspondería a los municipios. “Los españoles tienen y deben saber qué es lo que representa la condonación de deuda que ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Es una auténtica vergüenza anteponer el sillón a nuestro país”, ha afirmado.

El líder popular ha calificado de “injusto” y “discriminatorio” el trato que el Gobierno central da a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas, especialmente Andalucía y Almería. “No podemos consentir que se premie a los que quieren romper España y se castigue a los que cumplimos con la ley y defendemos la unidad nacional”, ha añadido.

El presidente del PP de Almería ha asegurado que su partido seguirá trabajando por defender los intereses de los almerienses y de los españoles, y que no permitirá que se consuma este “chantaje” de los separatistas. “Desde el PP vamos a hacer todo lo posible para que este pacto vergonzoso no salga adelante. No vamos a tolerar que se regale el dinero de todos los españoles a los que quieren romper España”, ha concluido.