Almería El PP da su apoyo a las asociaciones policiales contra la reforma de la Ley de Seguridad miércoles 24 de noviembre de 2021 , 15:11h

El senador del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, y el secretario del Comité Electoral del Partido Popular de Andalucía, Francisco Góngora, han participado hoy en la concentración convocada por la Plataforma No a la #EspañaInsegura integrada por Sindicatos de Policía Nacional, asociaciones de Guardia Civil, sindicatos de Policía Autonómica, sindicatos de Policías Locales, así como plataformas vecinales, que han protestado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que Pedro Sánchez pretende sacar adelante retirando la protección legal a los agentes que establece la actual legislación aprobada por el PP. Según Hernando el Partido Popular defiende la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Rajoy y que ha permitido reducir de forma muy importante la violencia en nuestras calles, así como respaldar el trabajo y el esfuerzo de la policía nacional, local y autonómica y de los guardias civiles. "El Gobierno de Sánchez ha decidido que en estos momentos prefiere estar del lado de aquellos que violentan las calles, promocionan el golpismo y la derrota del Estado de Derecho e incluso de la Constitución, y nosotros estamos aquí para defender la ley, el orden, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos", ha manifestado. Por ello, Hernando ha explicado que el PP se va a oponer en el Congreso y en el Senado a una reforma que en vez de estar al lado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está al lado de los delincuentes, de aquellos que quieren violentar y violar nuestra seguridad y la esperanza de todos en una convivencia pacífica que es lo que se consiguió con una Ley que reforzaba la autoridad y que se hizo con diálogo tanto con la policía como con la guardia civil. Por último ha señalado que tenemos un Gobierno al que le da vergüenza cumplir con el orden y explicar a los ciudadanos la situación real del fenómeno de la inmigración ilegal. "Gobiernan de forma clandestina y les da vergüenza el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para frenar un fenómeno al que el Gobierno tenía que hacer frente vía diplomática, reforzando nuestras fronteras y con la devolución de aquellas personas que entran ilegalmente en nuestro país", ha señalado. Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Almería, Francisco Góngora, ha afirmado que apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es apoyar la seguridad, la libertad y la convivencia y ha denunciado el despropósito del PSOE y de sus socios de gobierno negociando a costa de la libertad y de la seguridad, tratando de maniatar a policías y guardias civiles y rompiendo la presunción de veracidad y apostando por manifestaciones espontáneas. "Desde el PP estamos aquí apoyando la libertad, la convivencia y la seguridad y para evitar que los que son condenados por golpear, insultar o grabar a la policía no ahormen la ley de seguridad ciudadana a su medida para seguir rompiendo el orden publico de manera impune", ha subrayado. Por último, Hernando señala que el próximo sábado el Partido Popular también apoyará a nuestros policías y guardias civiles en la concentración que se celebrará en Madrid y recuerda que su partido ha registrado en el Congreso 40 enmiendas a la Ley para que la reforma planteada por el PSOE no prospere porque supondría un "atropello" a la labor diaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo único que pretenden es garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad.

