El PP de Albox acusa al alcalde de imaginar conspiraciones

martes 30 de noviembre de 2021 , 12:11h



Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albox no salen de su asombro tras las últimas acusaciones del alcalde de la localidad, Francisco Torrecillas, criticando al Partido Popular por según él, negociar con concejales de su equipo de gobierno una moción de censura para quitarle la alcaldía. El Grupo Popular ha recordado al primer edil albojense que “la única persona responsable de la división interna de su partido es él y su falta de liderazgo”

Desde el Grupo Municipal del PP piden al alcalde que en lugar de inventarse “falsas conspiraciones hacia su persona” se centre en sus tareas de gobierno porque Albox necesita un primer edil que vele por el bienestar de los vecinos y que no se pase el día pensando en “tramas” que no tienen ningún sentido.

Los populares explican que para que en Albox salga adelante una moción de censura se necesitan nueve concejales, y le recuerdan a Francisco Torrecillas que el resto de concejales que no forman parte de su grupo político son siete, por lo tanto hacen falta dos más para poder presentar dicha moción. Además, tampoco sería posible si se sumaran dos concejales del equipo de gobierno porque se estaría incumpliendo la Ley Antitransfuguismo.

“Es incomprensible que el señor Torrecillas desconozca la legislación y no sepa que no se puede hacer una moción de censura sumando dos de sus concejales a los que no forman parte de su grupo. Le pedimos que en lugar de echar balones fuera y culpar a otros solucione los problemas internos que tiene en su partido, que son repetitivos corporación tras corporación y le están provocando que se olvide de su labor al frente del Ayuntamiento”, explican.

Además, desde el PP de Albox afirman que “ante el desconocimiento que el alcalde ha demostrado sobre la legislación, ahora entendemos que tenga tantos frentes abiertos en el juzgado”.

Para el Partido Popular es inexplicable que Francisco Torrecillas esté más preocupado por una “imposible moción de censura” que por solucionar problemas que preocupan a los vecinos como la falta de industria y de puestos de trabajo, o la necesidad de incrementar la plantilla de la Policía Local en el municipio para velar por la seguridad de todos.

Por último, desde el Grupo Municipal Popular subrayan que van a seguir haciendo una oposición constructiva y responsable, trasladando al equipo de gobierno las numerosas quejas que nos llegan de los vecinos e intentando que el “desgobierno” que reina en Albox afecte lo menos posible al día a día de nuestro pueblo.