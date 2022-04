El PP de Roquetas se prepara para las elecciones andaluzas

sábado 30 de abril de 2022 , 18:13h

Cientos de afiliados del Partido Popular de Roquetas de Mar han arropado a Gabriel Amat, presidente del PP del municipio, durante la noche del viernes en un encuentro en la sede, donde se han puesto de manifiesto los valores, la fuerza y la unión del partido.

Amat, acompañado por Javier Aureliano García, presidente del PP de Almería, y Rocío Sánchez Llamas, vicesecretaria de Bienestar Social del PP de Almería, señaló todas las actuaciones que durante los últimos años se han llevado a cabo en Roquetas de Mar y, que no se habrían hecho realidad, sin el compromiso y colaboración del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. “Sabéis la cantidad de veces que he viajado a Sevilla cuando estaba el PSOE en la Junta y me venía peor de lo que iba. Con Juanma Moreno hemos dado pasos de gigante, pese a la pandemia, y en cuestiones tan esenciales para nuestra ciudad como el hospital, que en 18 meses será una realidad”, explicó Amat tras enumerar los numerosos proyectos que se han llevado a cabo durante los últimos cuatro años.

Por su parte, Javier Aureliano García, destacó el valor que ha tenido para la provincia de Almería que el Partido Popular gobiernen Andalucía y resaltó la importancia de estas elecciones autonómicas. “Juanma Moreno ha demostrado su compromiso con Roquetas de Mar haciendo realidad el proyecto más importante para el municipio: el Hospital. Es el momento de consolidar a un Gobierno que tiene a Almería y a Roquetas de Mar en el centro de su agenda política y que actúa con hechos y no falsas promesas”.