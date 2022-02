El PP dice que los fondos europeos “no están para engordar la red clientelar del PSOE”

martes 01 de febrero de 2022 , 15:01h

El portavoz del Partido Popular de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado que la gestión de los fondos europeos cumpla con su objetivo de “recuperar la economía y el empleo de todos los españoles y no para “engordar la red clientelar del PSOE”.

Ante la “nefasta gestión” del Gobierno de Sánchez, que está demostrando que “está destinando estos fondos única y exclusivamente para rescatar al PSOE y a sus socios que lo mantienen en el poder”, el portavoz popular reclama un modelo de gestión de los mismos que “garantice la objetividad en el reparto, la transparencia a la hora de tomar decisiones, claridad y agilidad para poder conceder esos recursos, criterios unificados que eliminen cualquier subjetividad que pueda convertirse en plazos e información suficientes para todos por igual que haga se pueda concurrir con las mismas garantías”.

Según ha trasladado, “estamos perplejos ante el modelo de Sánchez en un tema tan sensible como éste, donde no está habiendo transparencia, cogobernanza ni criterios objetivos, pero sí una manifiesta injusticia y un nuevo agravio del Gobierno de Sánchez a Andalucía con el silencio cómplice de Espadas Cejas, que una vez más inclina la cabeza”.

Así, Fernández-Pacheco ha denunciado que de los fondos para el comercio, dentro de los recursos europeos destinados a España, se ha concedido 7,6 millones para entidades locales andaluzas gobernadas por el PSOE frente a 2,4 millones para los mismos gobernados por el PP. Igualmente, respecto a los fondos para elaborar planes de sostenibilidad turística, los entes locales socialistas reciben 288 millones mientras que los del PP sólo 125 millones, menos de la mitad.

“Ante esta situación, que afecta claramente a los andaluces, Espadas Cejas no hace ni dice nada, sólo inclina la cabeza y lo consiente”, un silencio que también se hace extensivo a la “humillación” del Ejecutivo de Sánchez después de que Bruselas haya desmentido “la supuesta felicitación” por la gestión de los fondos europeos.

El portavoz popular ha defendido que, “frente a ese modelo que acostumbra el PSOE del sectarismo y el clientelismo, tenemos el modelo que impulsa el gobierno del cambio en Andalucía, que es equitativo y objetivo, basado en el diálogo y la cogobernanza, y que defiende los intereses de todos los andaluces por encima de cualquier otro”.

De hecho, “ayer vimos un claro ejemplo con la reunión del presidente andaluz, Juanma Moreno, con los agentes sociales de Andalucía en una nueva alianza para optimizar la gestión de los fondos y seguir defendiendo los intereses de los andaluces donde haga falta y frente a quien haga falta”.