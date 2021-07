El PP exige a Marlaska que "aclare" sus planes para el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas

sábado 03 de julio de 2021 , 19:09h

El diputado nacional del Partido Popular Juanjo Matarí ha registrado esta semana una nueva serie de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre la reciente visita de la directora de la Guardia Civil, María Gámez (PSOE), al cuartel de Roquetas de Mar (Almería) y los planes del Ministerio del Interior sobre el protocolo firmado con el Ayuntamiento en abril de 2018, y ha pedido al ministro, Fernando Grande-Marlaska (independiente por el PSOE) que "aclare de una vez" sus planes para el cuartel.



"Es una auténtica vergüenza que tres años después sigamos sin saber nada. Tres años en los que hemos asistido atónitos al silencio del ministro, a anuncios y contranuncios del PSOE provincial, al incumplimiento por parte del Gobierno de un mandato parlamentario aprobado el pasado septiembre, también por el propio PSOE, para que se desbloquee el protocolo, e incluso a una visita de la directora de la Guardia Civil que fue una auténtica falta de respeto. No podemos esperar más. Roquetas de Mar, sus vecinos y su Guardia Civil merecen respuestas", considera el diputado en un comunicado.



A estos "continuos despropósitos" se ha unido estos días las quejas de distintas asociaciones sobre la "falta de efectivos" en Roquetas debido a las bajas laborales, "provocadas por las malas condiciones en las que trabajan los agentes roqueteros" y Matarí asegura que las denunciado desde el Partido Popular, a pesar de que en el Gobierno "tienen en sus manos una solución que no les cuesta ni un euro".



En este sentido, Matarí recuerda que el protocolo firmado incluye el compromiso de aumentar la plantilla hasta casi 200 efectivos, "un compromiso que el anterior Gobierno del PP empezó a cumplir, pero que no se ha completado precisamente por falta de espacio".



Estas críticas contrastan con el anuncio por parte del Ayuntamiento de Vícar (Almería), también realizado esta semana, de que ofrecerá al Ministerio del Interior un solar para construir un gran cuartel de la Guardia Civil, para lo que se ha reunido con el subdelegado del Gobierno.



"Asistimos perplejos a esta nueva vuelta de tuerca del PSOE, que se agrava si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar cedió en su día también un gran solar al Ministerio, al que Marlaska ha renunciado, además de ofrecer ahora un edificio terminado para albergar el Cuartel. Es insólito", considera el diputado.



Matarí espera por tanto que el Ministerio y la Dirección de la Guardia Civil aclaren sus planes y respondan cuanto antes a las preguntas registradas en el Congreso por el grupo popular en las que se cuestiona a la directora general si "considera que el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas reúne las condiciones mínimas para que los guardias civiles allí destinados puedan desarrollar su labor" y si "esta visita va a da lugar a que se tome de una vez la decisión de cumplir y desarrollar el Protocolo y con ello hacer realidad el traslado de las instalaciones del cuartel a las nuevas dependencias".



En otra batería de preguntas, los diputados preguntan cuál es, a 30 de junio de 2021, el número de efectivos que forman parte de la plantilla de guardias civiles que sirven en el cuartel de Roquetas de Mar; cuántos agentes se encuentran de baja a 30 de junio de 2021 y cuáles son las principales razones de esas bajas; si considera el Gobierno suficiente la dotación existente en la actualidad para hacer frente a todos los servicios de protección y seguridad que se tienen que prestar en Roquetas de Mar y la necesidad de reforzar la plantilla durante los próximos meses para que se pueda garantizar eficazmente la seguridad en el municipio.