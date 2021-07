Sucesos Detenido por cultivar marihuana en el sótano de su vivienda domingo 04 de julio de 2021 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil ha intervenido todo el material utilizado para aumentar y maximizar el rendimiento de la plantación indoor. La Guardia Civil de Almería, como resultado de la reciente operación denominada ‘Juviplan’, ha detenido a una persona de 40 años por un delito contra la salud pública y otro defraudación de fluido eléctrico, al intervenirle en su vivienda una plantación de marihuana en proceso de crecimiento que sustentaba con una toma fraudulenta a la red eléctrica.



Esta actuación es el resultado de las actividades preventivas que la Guardia Civil desarrolla en materia de seguridad ciudadana, en lucha contra la delincuencia y contra el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca del poniente almeriense.



La operación se inició gracias a la colaboración ciudadana aquejada del malestar que les estaba ocasionando los continuos cortes de luz y del olor persistente y tan característico de las plantas de marihuana.



Los agentes de la Guardia Civil establecieron un control operativo con discretas vigilancias, para determinar la veracidad de los hechos, el lugar exacto del cultivo indoor y el alcance del mismo.



La disposición de la vivienda, tipo dúplex, dificultaba la visión del cultivo y de los elementos necesarios desde el exterior. Sin embargo, si se podía percibir el fuerte olor a marihuana que emanaba de la vivienda, por lo que los agentes verificaron que en una casa, de aparente normalidad, estaba siendo utilizada como lugar de cultivo y venta de estupefacientes.



Cuando los agentes de la Guardia Civil procedieron a la inspección de la vivienda localizaron en el sótano un cultivo indoor de Marihuana (Cannavis sativa) de 32 plantas y 331 gramos de cogollos dispuestos para el consumo y venta.



La persona responsable del cultivo habían dejado el sótano de la vivienda para uso exclusivo de la plantación y realizó una discreta instalación para evitar generar sospechas con la vecidad, ya que este tipo de pequeñas plantaciones, a veces, se hacen imperceptibles desde el exterior.



Durante el trascurso de la inspección se ha intevenido todo el material dispuesto y necesario para maximizar su rendimiento: un equipo de aire acondicionado, 15 balastros y lámparas caloríficas de alto consumo, tres filtros y dos extractores, dos cuadros eléctricos, cuatro ventiladores, una bomba de agua y una balanza de precisión.



Finalmente, los agentes de la Guardia Civil verifican que en la vivienda se ha realizado una acometida ilegal a la red eléctrica que ha sido neutralizada por personal técnico de Endesa, lo que deriva a la investigación la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico.



Finalmente, como resultado de la operación realizada por la Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la salud pública y otro defraudación de fluido eléctrico.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto a la persona detenida y la droga incautada, ha sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Roquetas de Mar (Almería).



