El PP exige a Sánchez medidas urgentes para paliar la sequía

martes 06 de septiembre de 2022 , 16:00h

Julia Ibáñez insta al Ejecutivo Central a aprovechar los Fondos Next Generation para acometer las obras hídricas que son de su competencia

La vicesecretaria de Sectores Productivos del PP de Almería y parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez, ha lamentado hoy la “irresponsabilidad” del Gobierno de España por mantenerse de brazos cruzados ante la necesidad de poner en marcha medidas urgentes para paliar la difícil situación por la que está atravesando la comunidad andaluza como consecuencia de la sequía.

Ibáñez recuerda que son numerosas las infraestructuras hídricas competencia del Gobierno de Pedro Sánchez que aún no se han llevado a cabo por lo que le exige que aproveche partidas como los Next Generation para acometerlas cuanto antes porque son absolutamente necesarias para que Andalucía y Almería puedan poner freno a los efectos de la sequía. En el caso concreto de nuestra provincia la parlamentaria del PP insta al Ejecutivo Central a llevar a cabo la ampliación de las desaladoras de Carboneras y Campo de Dalías, así como la reparación y puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora.

Sobre la situación que se vive a día de hoy en la comarca del Almanzora Julia Ibáñez ha trasladado la preocupación del Partido Popular por la agricultura de esta zona especialmente perjudicada por la sequía. En este sentido explica que mientras otras zonas de Almería van solventando como pueden el problema del agua, en el Almanzora la preocupación es máxima y los agricultores ya se están planteando dejar sin plantar el 30% de superficie según han asegurado desde la Mesa del Agua. Por ello insiste en la necesidad de que cuanto antes el Gobierno de Pedro Sánchez ejecute las obras de reparación y puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora, así como que no se recorte el agua del Tajo Segura que tanto se necesita para que en esta comarca puedan seguir generando empleo y riqueza.

Julia Ibáñez explica que si no queremos que Andalucía esté en desventaja con otras partes de España es necesario que el Gobierno Central actúe y ponga en marcha, además de las infraestructuras hídricas, otras medidas como la bonificación del agua desalada, la doble tarifa eléctrica para los regantes, o la bajada de impuestos al sector agrícola para paliar los elevados costes de producción que llevan meses sufriendo.

La parlamentaria del PP recuerda que frente a la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado dos decretos de sequía para intentar solventar la situación y ha invertido solo en la provincia de Almería más de 170 millones de euros en políticas hídricas.

“Si no se actúa por parte de todas las administraciones al final los ciudadanos van a sufrir importantes restricciones de agua. No vale sólo con pedir a los almerienses y andaluces un uso eficiente del agua, sino que hay que actuar y poner en marcha aquellas medidas necesarias para hacer frente a la sequía. En el PP apostamos no solo por desaladoras, sino también por trasvases o por aguas regeneradas porque la garantía hídrica de Andalucía solo se consigue poniendo a disposición todos los recursos disponibles”, concluye.