El PP exige al Gobierno de Sánchez que cumpla con las obras hídricas en Almería

jueves 15 de febrero de 2024 , 10:53h

Julia Ibáñez ha defendido una iniciativa en el Parlamento que ha sido aprobada por unanimidad y ha pedido al Estado “mayor lealtad y cogobernanza con las comunidades autónomas en esta materia”

El parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha defendido en el Parlamento una Proposición No de Ley, que ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos, en la que se exige al Gobierno de Sánchez que ejecute, con carácter urgente, las obras hídricas que tiene pendientes en la provincia de Almería y entre las que se encuentran la ampliación de la desaladora de Carboneras; la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora; la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías; la conducción de la Venta del Pobre con Filabres; la conducción de agua desalada desde la desaladora del Campo de Dalías a Adra, Berja y La Mojonera; las obras de encauzamiento de los ríos Antas, Andarax y Adra; la implantación de instalaciones de energía renovable para garantizar el precio sostenible del agua desalada; y por último, que acelere la creación de las obras de la segunda desaladora para el Levante almeriense.

Julia Ibáñez ha pedido al Estado “mayor lealtad y cogobernanza con las Comunidades Autónomas”, así como destinar los fondos Next Generation a cuestiones productivas como ocurre con el agua en Andalucía. “La provincia de Almería no puede esperar más, no puede haber más dilaciones ni más excusas”, ha incidido.

En su intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la parlamentaria del PP ha recordado que mientras el Gobierno de España se dedica a hacer anuncios y visitas a la provincia para prometer lo que luego no cumple, al Gobierno de Juanma Moreno la sequía le ha cogido trabajando en el ámbito de sus competencias.

“En todos los consejos de Gobierno se ha aprobado alguna infraestructura hídrica. En total 1.097 obras entre 2019 y 2023 para depuración, abastecimiento en alta, sequía y presas. Y el 42% de la obra pública de toda la Junta de Andalucía ha ido destinada a infraestructuras hídricas”, ha expuesto.

A todo ello, la parlamentaria almeriense ha sumado también el Pacto Andaluz por el Agua, la creación de la Comisión de Seguimiento de la Sequía y cuatro Decretos de Sequía por con una inversión de 517,8 millones de euros.

Julia Ibáñez ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno trabaja y defiende los intereses de todos los municipios por igual, como se está haciendo desde la Consejería que dirige Carmen Crespo con una inversión en la provincia de más de 200 millones de euros en infraestructuras hídricas y además, acometiendo 76 obras que son competencia del Estado precisamente por la incompetencia del Gobierno de España.

La parlamentaria del PP ha sido muy dura en su discurso al explicar que “en cinco años el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado ni una sola de las inversiones prometidas en materia de agua” y ha lamentado que lo único que ha hecho el Partido Socialista ha sido castigar a la provincia y a las zonas más afectadas por la sequía como el Levante y el Almanzora, por ejemplo recortando el trasvase Tajo-Segura, poniendo en riesgo 25.000 hectáreas de cultivo y 15.000 empleos directos.

Finalmente ha recordado que el Partido Socialista tampoco fue capaz de ejecutar el canon del agua con el que recaudaron 500 millones de euros en Andalucía desde el año 2000 al 2019. “Ha tenido que ser el Gobierno de Juanma Moreno el que lo invierta, mientras el PSOE no gastó un euro en obras de depuración, de abastecimiento en alta, ni en planes de sequía”, ha criticado.