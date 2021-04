Bosquet pone en valor los 105 millones de euros puestos por la Junta para mantener el turismo

domingo 25 de abril de 2021

La secretaria de Relaciones Institucionales de Cs en Andalucía y presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, destaca que “el Gobierno naranja de la Junta actúa, porque sabe que no pueden esperar a Sánchez”





“El Gobierno de Ciudadanos en la Junta lucha con 105 millones de euros para mantener férreo el binomio Turismo y Andalucía”. Así lo ha manifestado hoy la secretaria de Relaciones Institucionales de Cs en la comunidad desde la Plaza de Las Velas en Almería, donde ha querido poner en valor las diferentes ayudas que se están disponiendo desde las Consejerías naranjas para reflotar el sector del Turismo, “que tanto está padeciendo con esta crisis”. De esta manera, la también presidenta del Parlamento de Andalucía ha detallado que “en apenas un mes, ya se han dispuesto más de 180 millones de euros, dirigidos a unos 34.000 beneficiarios”. “Podemos decir que ya están en la calle esos 105 millones de euros mencionados, siendo el mayor paquete de ayudas que se ha habilitado hasta ahora para este colectivo”, ha resaltado.



Bosquet ha definido que empresas de turismo activo, casas rurales, guías de turismo y agencias de viaje tienen aún su convocatoria abierta para acceder a la línea de 32,5 millones de euros. “Se otorgan 3.000 euros por beneficiario”. “Ahora, se abre una nueva línea de ayudas, 72,8 millones de euros, porque Ciudadanos no va a bajar los brazos con el Turismo, no se puede denostar una de las principales herramientas de nuestro espectro económico”, ha señalado la secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en Andalucía. En su comparecencia, ha especificado que estas ayudas van a estar dirigidas a establecimientos hoteleros, que podrán obtener hasta 200 euros por plaza (máximo, 200.000 euros). Apartamentos turísticos, 80 euros por plaza, máximo 50.000 euros, “sin olvidarnos tampoco de las zonas de camping, áreas de autocaravanas y complejos turísticos rurales, que tanto están oxigenando al sector, porque tenemos en cuenta la diversidad que ofrece nuestra tierra para el turista”. En este caso, se concederá 3.000 euros en el caso del área de autocaravanas y campings; y entre 10.000 y 20.000 euros para los Complejos Turísticos Rurales.



Por otro lado, Bosquet ha manifestado que “Ciudadanos deja claro que su lucha por el turismo en Andalucía debe ser un trabajo en el que tenemos que estar implicados todos”. “No sólo apuesta la Consejería de Turismo por este sector, también la Consejería naranja de Transformación Económica, porque no queremos que se sigan perdiendo puestos de trabajo”. Por eso, la presidenta del Parlamento de Andalucía ha recalcado “las ayudas para el mantenimiento de empleo de empresas en ERTE”, recordando que “los establecimientos de hostelería en Andalucía en esta situación aún tienen hasta el 5 de mayo para solicitar la ayuda de 3.000 euros por entidad”. La inversión global para el mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE en Andalucía de todos los sectores, incluidos el de Turismo es de 270,5 millones de euros. “Ya son 26.000 empresas en ERTE las que ha solicitado las ayudas directas aprobadas por el Gobierno de Cs en la Junta”.



Por último, ha puesto sobre la mesa otras medidas naranjas que “también van encaminadas a potenciar el Turismo en nuestra comunidad, donde tenemos mucho que ofrecer, hay que seguir siendo de primera, seguir siendo referentes”. Así, ha hecho alusión a los incentivos dirigidos para el cuidado del patrimonio cultural en municipios de interior, a implantar más recursos TIC en destinos turísticos; “a recuperar nuestras playas", apostando por un uso sostenible de las mismas o aportando subvenciones para aquellos municipios con el sello de Municipio Turístico. “Y, todo, mientras sigue en vigor el Bono Turístico o el Seguro Internacional de Viajes, y mientras no llegan las respuestas del Gobierno central. Seguimos esperando ese Plan Nacional del Turismo. Aquí actuamos porque no podemos esperar a Sánchez”. “Cuando hablamos de las consejerías de Ciudadanos, hablamos de hechos y datos reales, de la importancia que tiene el sector turístico en Andalucía, que aporta el 13 por ciento del PIB, y no lo vamos a dejar morir”, ha aseverado Bosquet.