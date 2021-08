El PP pide al Gobierno bajar el IVA al 4% al sector turístico para salvar la temporada

miércoles 11 de agosto de 2021 , 16:22h

Hernando y Rodríguez-Comendador destacan el importante trabajo que se está haciendo desde Diputación para que los turistas nos visiten todo el año





Aún estamos a tiempo de salvar la temporada turística ya que aunque los datos están favoreciendo a la provincia de Almería tras un nefasto 2020, la realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho todo lo posible por reactivar un sector que es fundamental no solo en nuestra tierra, sino en un país como España que ha sido líder en muchas ocasiones. Es por ello, que los senadores del PP Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han pedido al Gobierno central que baje el IVA turístico al 4% como mínimo hasta finales del año 2021, una medida solicitada en numerosas ocasiones por el Partido Popular que vendría a fomentar la recuperación de este importante sector.



Según explica Hernando esta medida animaría aún más a los españoles a visitar una provincia como Almería que ofrece un sinfín de posibilidades a los viajeros, desde las mejores playas del país como son las de nuestro Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a atractivos turísticos como la Geoda de Pulpí, la Alcazaba de Almería, el Castillo de Vélez Blanco, o el turismo industrial que está impulsando el Ayuntamiento de Macael con la visita a sus impresionantes canteras de mármol blanco.



El senador popular pide además de la ya citada rebaja en este impuesto para hoteles, restaurantes o viajes, que el Gobierno implante una bajada del 25% en las tasas aeroportuarias y que elimine las tasas que graven pernoctaciones, así como que bonifique impuestos y tasas a los negocios que se encuentren sujetos a restricciones decretadas por las Administraciones como consecuencia del aumento de contagios por Covid-19.



Por su parte, Luis Rogelio Rodríguez recuerda que el sector turístico ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia y lamenta que las políticas equivocadas del Gobierno de Sánchez hayan influido para que no se logren cotas como las conseguidas antes del coronavirus. Por ello, insiste en la necesidad de poner en marcha las más de cien medidas que el presidente del PP, Pablo Casado, ha ido desgranando a lo largo de estos meses con el fin de ayudar al sector turístico.



Finalmente ha agradecido a la Diputación de Almería el importante trabajo que está llevando a cabo para fomentar el turismo en la provincia y lograr que los turistas nos visiten todo el año.



“Tenemos una provincia en la que, en una hora y en pleno invierno, puedes pasar de la playa a la nieve de Calar Alto, que ofrece contrastes inigualables como el maravilloso desierto de Tabernas o la Alpujarra almeriense, y la Diputación ha sabido exprimir cada una de nuestras riquezas paisajísticas para que aquellos que nos visitan vuelvan a repetir y a disfrutar de nuestra impresionante provincia”.