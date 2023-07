Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP pide que “nadie deje de votar el 23-J porque el futuro de todos los españoles está en las urnas”

jueves 20 de julio de 2023 , 17:59h

El Partido Popular ha realizado en el municipio de El Ejido un encuentro con interventores y apoderados, a los que ha querido agradecer el trabajo que están realizando de cara a los comicios del 23 de julio. Un evento al que ha asistido el vicesecretario de coordinación institucional del PP en Andalucía, Antonio Sanz, la número uno al Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa, el candidato al Senado, Miguel Ángel Castellón, así como el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

En su intervención Antonio Sanz ha puesto en valor el trabajo de los interventores y militantes del Partido Popular que defienden la democracia y el cambio en España. “Personas que entregan cada día su trabajo por un Partido que les debe todo”. Sanz ha asegurado que “nos quedan tres días para que pongamos fin a esta pesadilla, y el presidente del Gobierno más dañino de España se vaya, pero no de vacaciones, sino fuera del Ejecutivo”.Sanz Cabello ha reconocido que “Alberto Núñez Feijoó, como persona sensata que es, ha dicho que si llega a ser presidente del Gobierno se prohibirá que haya elecciones en julio y en agosto, algo que ya está prohibido en Andalucía”. “El sanchismo no quiere que votemos en Andalucía, porque saben que el voto andaluz es para el PP, y de ahí que hayan utilizado el calor que vivimos en nuestra comunidad autónoma en verano para que la gente no vaya a votar”. “Por eso tenemos que dar una lección de democracia y mi mensaje es que nadie deje de votar”.

Sanz ha asegurado que tenemos un Gobierno más débil en Europa debido a la inacción del Ejecutivo de Sánchez. Ha reconocido que cada vez que salen los datos de creación de empleo en Andalucía “nos sentimos orgullosos, porque es la comunidad autónoma que más autónomos tiene de España, la que más genera empleo del país, y eso es gracias al Gobierno de Juanma Moreno”. “Necesitamos eso mismo- añade Sanz- para nuestro país, y para eso tenemos que contar con un presidente moderado, que ofrece seguridad y que baje impuestos como será Alberto Núñez Feijoó.”

Durante el acto la candidata al Congreso por el Partido Popular, Maribel Sánchez Torregrosa, ha pedido a los españoles que “el próximo 23 de julio vivamos un momento único votando todos al Partido Popular, votando a Alberto Núñez Feijoo”. Ha reconocido que “para la provincia puede ser un tándem perfecto con un presidente de la Diputación del PP, un presidente de la Junta de Andalucía del PP y un presidente del Gobierno también popular, como será Alberto Núñez Feijoo”.

Torregrosa ha explicado que es el momento de poner a Almería y a sus necesidades en el centro de las políticas, algo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, y que por el contrario nada tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Gobierno “sanchista”. La candidata popular ha pedido a los almerienses que “acudan a votar de forma masiva el domingo para echar a un Gobierno de la Moncloa que no ha hecho nada por Almería, ni por Andalucía, ni tampoco por España”

El candidato al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha agradecido el compromiso a los interventores y apoderados por todo el trabajo que están realizando. Castellón ha dicho que “es el momento de decirle a Pedro Sánchez que se vaya de la Moncloa, es un presidente que no ha hecho ninguna obra hidráulica en toda la provincia de Almería”. Asegura el candidato popular que “Sánchez ha mentido con el agua, con las comunicaciones, y que no podemos permitirnos un Gobierno que siga mintiendo y que no trabaje por los intereses de Almería y por un modelo agrícola que genera oportunidades y crecimiento”.

Por último, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha reconocido que “los almerienses han valorado el trabajo que está haciendo el PP, y de ahí el respaldo que ha obtenido en las pasadas elecciones municipales”. Góngora ha recordado que los ejidenses les han dado un nuevo mandato “en el que vamos a seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos”. Ha reconocido que “han pasado 4 años de un Gobierno entre Sanchez y los comunistas apoyados en los independentistas catalanes, vascos y los que fueron soporte político de ETA. Un Gobierno y sus socios que casi han duplicado el gasto público incrementando la deuda pública en 350.000 millones de euros y subiendo cada día más los impuestos a todos los españoles”.

Góngora ha finalizado asegurando que “es el momento para que llegue la política de Estado, la sensatez, la gestión eficaz, la política útil para todos los que tienen aspiraciones legítimas, la seriedad, el gasto con mesura, la prioridad del gasto, la eficacia, la política internacional de estado”. El alcalde de El Ejido ha dejado claro que “necesitamos ese tándem Feijoo-Moreno, porque Almería, necesita una apuesta seria por el agua, por las comunicaciones, por nuestra costa, por la seguridad, y por las inversiones productivas. Es el momento del Partido Popular, es el momento de Feijoo, es el momento de las políticas de Estado y de la política útil”.