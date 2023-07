Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Lacoba afirma que Feijóo garantiza "las políticas de Igualdad”

miércoles 19 de julio de 2023 , 15:07h

La vicesecretaria del PP ha participado junto a los candidatos al Congreso y Senado en una reunión con mujeres a las que ha asegurado que “con un Gobierno del PP no habrá ni un solo retroceso en materia de Igualdad”

El vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro Lacoba, junto a los candidatos al Congreso Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, los candidatos al Senado Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, y la secretaria del PP de Atención a las personas con diferentes capacidades, María Esparza, ha mantenido hoy una reunión sectorial con mujeres en la que ha trasladado que “con un Gobierno de Feijóo no habrá ni un solo retroceso en materia de igualdad”.

Navarro Lacoba ha explicado que para el Partido Popular son prioritarias las políticas en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género y ha subrayado que “cumpliremos el Pacto de Estado contra la violencia de género promovido por el Partido Popular” evaluando cada una de sus medidas y actualizando los contenidos para una mayor efectividad, con el fin de que ninguna mujer que lo necesite quede sin la protección debida.

Sobre esta materia la vicesecretaria del PP ha señalado que el Gobierno de Feijóo hará una auditoría en los 100 primeros días de gobierno para saber qué ha ocurrido con los 1.000 millones presupuestados por el Partido Popular y que no han llegado a las políticas de lucha contra la violencia de género.



Voto por correo

Por otra parte, Carmen Navarro Lacoba ha hecho un llamamiento a los 315.000 ciudadanos que han solicitado el voto por correo y que no lo han ejercido todavía porque tienen su documentación en las oficinas de Correos y no la han recibido en casa o porque no la han podido retirar de las oficinas.

“A todos ellos hacemos un llamamiento masivo para que puedan recoger la documentación y ejercer su derecho fundamental al voto”, ha insistido.

La vicesecretaria del PP ha explicado que las personas que hayan solicitado el voto por correo no van a poder votar en urna el próximo domingo, por lo que ha pedido al Gobierno de España y a Correos que habiliten los medios necesarios y amplíen el horario para que los ciudadanos puedan acercarse a las oficinas a recoger su documentación.

También se ha dirigido a los que se han marchado de vacaciones antes de que les haya llegado la documentación a casa y ha recordado que pueden ir a una oficina de Correos en su lugar de vacaciones y solicitar que se le reenvíe allí la documentación para depositar su voto antes del 23-J.

Finalmente ha lamentado que Sánchez haya vuelto a apostar por su interés particular en lugar del interés general de España y haya dejado colgado a nuestro país en plena presidencia española durante la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe que se ha celebrado en Bruselas con la asistencia de más de 50 jefes de Estado y de Gobierno.

Por su parte el candidato del PP al Congreso Rafael Hernando ha subrayado que el Partido Popular tiene un gran programa en materia de Igualdad, así como para fomentar el emprendimiento de las mujeres y ha destacado que el cambio que necesita España a partir del día 23-J también va a ser protagonizado por mujeres como Carmen Navarro Lacoba y las que integran la candidatura del PP almeriense, un gran equipo femenino para defender los intereses y los derechos de las mujeres y los hombres en el Congreso y en el Senado.