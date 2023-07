Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Rafael Hernando pide a los pulpileños que voten a Feijóo para que el agua esté garantizada

jueves 13 de julio de 2023 , 15:17h

El candidato del Partido Popular de Almería al Congreso Rafael Hernando junto al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, y la secretaria de Organización del PP de Almería, Ángeles Martínez, han participado en un mitin en Pulpí en el que han pedido a los vecinos que el próximo 23-J vayan a votar a Núñez Feijóo porque sólo un gobierno del Partido Popular garantizará el agua que se necesita en la provincia de Almería.

Hernando ha lamentado que en cinco años el Gobierno de Pedro Sánchez no haya sido capaz de poner en marcha ni una sola infraestructura hídrica y ha subrayado que “de los 92 millones de euros previstos para inversiones hidráulicas en la provincia en los últimos cuatro años, sólo se han ejecutado 13,5 millones de euros”.

El candidato al Congreso ha expuesto que todas las obras hídricas con las que cuenta la provincia de Almería se hicieron bajo gobiernos del PP. “Hicimos la desaladora de Almería, de Carboneras o del Poniente. Y a esto hay que sumar el trasvase del Negratín y las dotaciones del trasvase Tajo-Segura”, ha señalado.

Para seguir en esta senda, Hernando ha pedido a los pulpileños que el próximo 23-J vayan a votar para derogar el sanchismo y conseguir un gobierno fiable, sensato y preocupado por las necesidades de la provincia con Alberto Núñez Feijóo.

“Entre las prioridades de Feijóo estará un Pacto Nacional por el Agua elaborado desde el diálogo y el consenso y destinar 40.000 millones a políticas hídricas en seis años”, ha expuesto.

Además, Rafael Hernando ha lamentado que a la derogación por parte del PSOE del trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional que impulsó el Gobierno del PP, se haya sumado esta legislatura el recorte del trasvase Tajo-Segura por parte de Pedro Sánchez, una decisión que ha calificado de “injusta e infame” basada únicamente en criterios políticos e ideológicos sin tener en cuenta los informes técnicos, mediambientales, sociales y económicos.

“Esta medida no tiene ningún sentido porque no beneficia a nadie ya que el agua se tira al Atlántico”, ha advertido.

Por último, ha pedido a los pulpileños que el próximo 23-J vayan a votar para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa porque ganaran España y Almería. “Cada vez está más claro que Feijóo va a lograr una mayoría fuerte para pasar página del sanchismo y que sus pactos y humillaciones pasen a la historia. Pero para ello necesitamos que nos ayudéis, que no os frene el calor ni un magnífico día de playa. Hay tiempo para todo, pero para echar a Sánchez solo tenemos una oportunidad y os pido que no la desperdiciéis porque Feijóo no os va a defraudar y va a apostar por Almería y por Pulpí”, ha finalizado.

En el mitin también intervinieron el alcalde de la localidad, Juan Pedro García, y la secretaria de Organización del PP de Almería, Ángeles Martínez. Ambos agradecieron a los pulpileños el apoyo recibido el pasado mes de mayo para gobernar en la localidad con mayoría y trasladaron a sus vecinos la necesidad de ir a votar a Feijóo el próximo 23-J para que Pulpí tenga un gobierno amigo en España.

“Cada vez que en Pulpí necesitamos la ayuda de la Diputación ahí está su presidente para atendernos y por supuesto Ángeles Martínez. En la Junta de Andalucía también tenemos las puertas abiertas con el Gobierno de Juanma Moreno después de años de negativas con el Partido Socialista. Para cerrar el círculo nos queda muy poco tiempo. En breve tendremos un Gobierno de España del PP con Feijóo y para ello os pido que vayáis a votar, porque España necesita un cambio urgente y con la ayuda de todos vosotros lo vamos a conseguir”, ha remarcado Juan Pedro García.