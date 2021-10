Almería Ampliar El PP podría seguir gobernando en Andalucía con Ciudadanos según CENTRA lunes 18 de octubre de 2021 , 12:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia nuevo Barómetro Andaluz publicado la Fundación CENTRA, realizado entre el 18 y el 30 de septiembre, detalla que la subida del PP, a pesar de la caída de Ciudadanos, no tendría poblemas para gobernar en Andalucía, siempre que los datos se movieran en la parte alta de las orquillas previstas. En todo caso, la abstención de Vox en la elección de presidente, también podría permitir esa posibilidad. La encuesta del, realizado entre el 18 y el 30 de septiembre, detalla que la subida del PP, a pesar de la caída de Ciudadanos, no tendría poblemas para gobernar en Andalucía, siempre que los datos se movieran en la parte alta de las orquillas previstas. En todo caso, la abstención de Vox en la elección de presidente, también podría permitir esa posibilidad. Tomando como referencia los seis últimos meses, la gestión del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos es calificada como buena o muy buena por el 63,2% de los andaluces. El 67,6% califica como buena o muy buena la gestión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, siendo el líder político andaluz más valorado, con una media de 6,60 puntos.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, recibe una valoración media de 5,44 puntos; seguido Juan Espadas (5,08); Teresa Rodríguez (4,79); Manuel Gavira (4,57); y Martina Velarde (4,13). Estimación de voto

De celebrarse en estos momentos unas elecciones al Parlamento de Andalucía, el PP sería la fuerza política más votada con el 38,3% de los apoyos, obteniendo entre 47 y 51 escaños.

El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 23,1% de los votos y entre 24 y 27 escaños; mientras que Vox se situaría como tercera fuerza, con el 12,8% de los sufragios, que le valdrían entre 13 y 15 escaños. El cuarto lugar sería ocupado por Unidas Podemos, que podría obtener el 11% de los votos y entre 12 y 14 representantes en la Cámara autonómica. Ciudadanos, en quinto lugar, alcanzaría el 8,3% de los apoyos y 7 escaños; mientras que Adelante Andalucía podría obtener el 2,9%, equivalente a cero o un representante. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

