Economía ¿Faltó dinero y voluntad para la Alta Velocidad en Almería en 2021? lunes 18 de octubre de 2021 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado socialista Indalecio Gutierrez ha dicho que "hay dinero y voluntad política" pero no ha explicado por qué no se ha invertido lo comprometido en los PGE para este año El diputado nacional del PSOE de Almería Indalecio Gutiérrez ha detallado, en su intervención, la inversión que va a recibir la provincia de Almería de los Prespuestos Generales del Estado en 2022 en materia de comunicaciones, destacando que, de los 345 millones asignados a la provincia almeriense, 245 se corresponden con la Línea de Alta Velocidad Almería-Murcia y otros 40 millones van destinados a la mejora de las carreteras. En el caso del AVE, Gutiérrez Salinas ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para que la línea de Alta Velocidad esté terminada en 2026, para lo cual “se consignarán las partidas necesarias” en los próximos ejercicios presupuestarios. “Dinero hay y también hay la voluntad de este Gobierno”, ha insistido. Junto a la inversión en el AVE, también ha reseñado la inclusión de una partida para avanzar en el estudio informativo de la línea ferroviaria Lorca-Baza-Guadix. En materia de carreteras, ha destacado la partida de 15 millones de euros para resolver en enlace de la A-92 y la A-7 en el municipio de Viator, además de la inclusión en los Presupuestos de otras partidas para acometer nuevos enlaces a la A-92 en las aglomeraciones urbanas de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar. En cuanto a los puertos, también ha citado la inversión de casi 5 millones de euros para la ampliación del muelle de Poniente del Puerto de Almería y los 600.000 euros destinados al Puerto Ciudad. El hecho es que hasta mitad de año, la inversión en Alta Velocidad en Almería fue de 41 millones, y que el resto de proyectos anunciados por el diputado para 2022, ya estaban incuidos en 2021 y no se han ejecutado, pero el político no ha aclarado si es que antes no había dinero y ahora sí, o por qué habiendo antes, no se hizo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

