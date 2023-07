Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP presenta la campaña "Un presidente, 1.000 mentiras"

sábado 08 de julio de 2023 , 15:12h

El PP pide a los almerienses que el 23-J voten a Feijóo porque “España no se merece un presidente que no deja de mentir”. Rafael Hernando, Ana Martínez Labella y Miguel Ángel Castellón han presentado la campaña “Un presidente, 1.000 mentiras”. Labella recuerda que de los 1.500 millones de euros prometidos en esta legislatura por el sanchismo, no se han ejecutado más de 260 millones. Hernando afirma que “Sánchez ha hecho de la mentira su forma de ser” y pide el voto para Feijóo, un presidente que gobernará siempre con la verdad por delante

Los candidatos del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Ana Labella, y el candidato al Senado, Miguel Ángel Castellón, han presentado hoy la campaña “Un presidente, 1000 mentiras” para recordar a los almerienses todas las falsedades que durante cinco años nos ha vendido Pedro Sánchez tanto a nivel provincial, como de España, y han pedido a los almerienses que el próximo 23-J no se queden en casa y vayan a votar porque “España no se merece un presidente que no para de mentir”.

Ana Martínez Labella ha recordado que en la provincia de Almería, Pedro Sánchez ha mentido sistemáticamente incumpliendo los presupuestos año tras año en relación con el AVE, con obras inexistentes de agua o con los proyectos de regadío aprobados, pero no ejecutados. También ha mentido en materia de autónomos o en relación a un pilar fundamental del desarrollo económico de nuestra provincia como es la agricultura.

“Mas de 1.500 millones de euros prometidos a lo largo de toda una legislatura de los que no se han ejecutado más de 260 millones de euros. Eso es mentir a los almerienses descaradamente”, ha afirmado.

En rueda de prensa, la candidata al Congreso ha lamentado que Pedro Sánchez se presente como “una víctima de los bulos y las mentiras” cuando en realidad “los que hemos sido víctimas durante estos cinco años hemos sido todos los españoles y por supuesto los almerienses”.

Por su parte, el candidato al Congreso Rafael Hernando ha destacado que “Pedro Sánchez ha hecho de la mentira su forma de ser” y ha pedido a los almerienses y españoles que se imaginen lo que puede suponer cuatro años más de un presidente como Sánchez. Por ello ha insistido que es el momento del cambio, de otra forma de hacer política y de decir la verdad en lugar de mentir, de facilitar en lugar de impedir, de ayudar en lugar de dificultar y de simplificar en lugar de complicar.

Hernando ha recordado algunas de las frases de Sánchez que quedarán para la posteridad entre su repertorio de mentiras.

“Aseguró que no pactaría con Podemos porque no dormiría tranquilo y les dio cinco ministerios. Dijo que nunca indultaría a un político condenado e indultó a los golpistas. Aseguró que no pactaría con Bildu y que si querían lo repetía 20 veces y ha sido su socio leal durante toda la legislatura. O se comprometió a no aceptar atisbos de corrupción y ha rebajado las penas de malversación”, ha explicado.

El candidato del PP al Congreso ha seguido enumerando algunas más de las mentiras del sanchismo recordando lo que dijo el presidente del Gobierno: “Permitiré que los jueces del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces” y no solo no lo ha hecho sino que nombró a una diputada Fiscal General del Estado; “regeneraré la vida pública” pero se ha dedicado a gobernar a base de decretazos, ha cerrado el parlamento ilegalmente y ha asaltado las instituciones incluyendo el Tribunal Constitucional. Además, ha recordado como también dijo que penalizaría los referéndum ilegales y negoció para no hacerlo; o como anunció un gobierno feminista y la Ley del Sólo Sí es Sí ha sido el mayor ataque a las mujeres en democracia.

Por último se ha referido a las palabras de Sánchez asegurando que “España va como una moto” cuando la realidad es que los índices de pobreza han aumentado, las familias llegan con dificultad a final de mes y la deuda supera los 350.000 millones de euros.

“El próximo 23-J tenemos que ir todos a votar por un proyecto creíble como el de Alberto Núñez Feijóo, que gobernará para todos, sin mentiras, diciendo a los españoles y a los almerienses la verdad. Almería no aguanta cuatro años más de duro sanchismo y eso es lo que vamos a dejar claro en las urnas para empezar a construir entre todos una España mejor”.