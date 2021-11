El PP presenta una moción instando que se declare como servicio público la ruta aérea Almería-Madrid

viernes 19 de noviembre de 2021 , 07:54h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento, que se celebra el miércoles

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario del próximo miércoles, día 24 de mayo, una moción instando al Gobierno de España a que declare obligaciones de servicio público en las rutas aéreas entre Almería y Madrid así como para que ponga los medios suficientes para sufragar e instaurar las obligaciones de servicio público para ambas rutas.



Una segunda moción que los populares elevan a Pleno pretende la adhesión de la Corporación a otra petición “histórica” instando una vez más al Gobierno de España a ejecutar el proyecto de recuperación ambiental de las playas de El Toyo, reclamando en este sentido que en los Presupuestos Generales del Estado se recoja el importe correspondiente para la realización de la ejecución de este proyecto.



Ambas iniciativas han sido presentadas por la portavoz del Grupo Municipal Popular, María del Mar Vázquez, acompañada del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, esperando del respaldo “unánime” del resto de grupos de la oposición a unas reivindicaciones “justas”, tanto en materia de comunicación como a nivel turístico, contribuyendo a una mayor proyección de la ciudad y de la provincia.



“Para los almerienses, una buena conexión con la capital de España es fundamental. Llevamos muchos años sufriendo un importante déficit en materia de conexiones que se ha agravado en los últimos tiempos, añadiendo al histórico aislamiento ferroviario en la actualidad la supresión de vuelos que hacen que la posibilidad de hacer gestiones de carácter empresarial, educativo, personal o institucional, sea prácticamente imposible si no se pemocta”, recogen los populares en su primera moción como ha explicado Vázquez, volviendo a reclamar la mejora en las condiciones de las comunicaciones para el futuro inmediato de Almería y su provincia.



“Una ciudad que alberga empresas de reconocido prestigio nacional e internacional, una ciudad que encuentra en el turismo uno de sus mayores motores económicos y fundamentalmente, una ciudad que es líder indiscutible en la exportación de productos agrícolas, no puede permitirse perder competitividad”, ha insistido Carlos Sánchez desgranando el contenido de esta moción en la que se reclama además precios “competitivos” y una “óptima” conectividad para esta ruta aérea “que convierta el destino Almería no solo atractivo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista turístico, rompiendo así la estacionalidad”.



Y es que, como ha explicado Sánchez, “para hacer hoy una gestión en la capital, dependiendo de los actuales horarios en la ruta aérea Almería-Madrid, es prácticamente una obligación pernoctar en Madrid. La situación actual en materia de conexiones aéreas clama al cielo, supone una desventaja en materia turística y desde el punto de vista empresarial, con la pérdida de competitividad que repercute en las empresas”.



Por todo lo anterior ha reclamado, como recoge en la moción, “la declaración como servicio público de esta ruta, al igual que en 2010 se hizo con la conexión Almería-Sevilla, mantenida hasta hoy en el tiempo y superando las perspectivas de ocupación o como recientemente ha aprobado el Gobierno con las rutas aéreas entre Badajoz y Madrid, ciudades que se encuentran a 400 kilómetros de distancia, 150 menos que lo que nos separa a nosotros de la capital de España”, entendiendo por ello “más necesaria y urgente apostar por esta conexión”.



El edil popular ha explicado además que “las obligaciones de servicio público tienen que ser decretadas por el Ministerio de Transporte y sufragadas por la administración autonómica”, adelantando en este caso que “la Junta de Andalucía ha comunicado que si esas obligaciones de servicio público se aprueban aportará el dinero correspondiente. Lo único que falta, por tanto, es que el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que no ha hecho nada hasta ahora por remediar esta situación, pudiendo haberlo hecho, que declare servicio público esta ruta. Si dependemos de la financiación del Gobierno de España, mucho me temo que los almerienses nos quedaremos otra vez esperando”, ha lamentado





Recuperación ambiental playas El Toyo

En una segunda moción, el Grupo Municipal Popular viene a reclamar también al Gobierno un compromiso expreso y presupuestario en la ejecución del proyecto de recuperación ambiental de las playas de El Toyo que, a pesar de su potencial turístico, sigue a día de hoy sin disfrutar de una playa de calidad que vaya en concordancia con el enclave y los servicios que allí se prestan.



En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María del Mar Vázquez, ha recordado que El Toyo es el principal núcleo de alojamiento turístico de la capital, albergando cinco hoteles, uno de ellos en construcción que será el primer cinco estrellas de la ciudad, un campo de golf, una escuela de golf, un hospital de alta resolución y un importante núcleo de viviendas de primera y segunda residencia.



En este contexto, el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha exigido al Gobierno de España, que “saque del cajón el proyecto que desde 2018 tiene escondido Pedro Sánchez”, una reclamación que los populares llevan a Pleno tras las reuniones que han mantenido con representantes empresariales y vecinales de esta zona, lamentando que “un año más en los Presupuestos Generales del Estado no se haya puesto ni un solo céntimo de euro para invertir en las playas de El Toyo”.



Ha instado Sánchez a “retomar el proyecto, actualizado, de recuperación ambiental aprobado en 2016, remitido por parte del Servicio Provincial de Costas a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y con el visto bueno para su ejecución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2017, que conllevaba entonces una inversión de más de 500.000 euros”.



Una actuación esta, diseñada por el anterior Gobierno de España del Partido Popular, que actuaba en una triple vertiente. En primer lugar, creando una pasarela de aluminio de 335 metros cuadrados que facilitaba el acceso al baño de los usuarios, salvando la primera linea de piedra que incomoda la incorporación al agua. En segundo lugar se construía un espigón de 158 metros cuadrados para preservar la arena y finalmente se actuaba en 1.140 metros cuadrados con aporte de arena.