Almería Ampliar Diputación y Ayuntamiento apoyan a la Fundación Jesús Peregrín en su reto '6 horas non stop' viernes 19 de noviembre de 2021 , 07:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La generosidad de la sociedad almeriense ha vuelto a relucir en el acto de entrega de los premios a los centros escolares más involucrados en el evento solidario '6 horas non stop' que la Fundación Jesús Peregrín organizaba el pasado 24 de octubre en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas y que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería.



La jornada solidaria tuvo como eje central una carrera solidaria con la que se han recaudado 25.000 euros, un dinero obtenido por la inscripción en el evento, las aportaciones de colaboradores y por el apoyo del Centro Comercial Torrecárdenas, que ha entregado a la ONG un euro por cada una de las vueltas que al recorrido han hecho los participantes; es decir, 5.000 euros por 5.000 vueltas.



El acto de entrega del cheque ha coincidido con el reparto de premios a los centros escolares con más participantes en la carrera solidaria. Se han entregado también doce medallas a los participantes más involucrados a la hora de recaudar fondos, que va a ir destinados a continuar con la construcción de un centro educativo en la localidad angoleña de Benguela que, para 3.000 niños, llevará por nombre 'Padre Zegri. Ciudad de Almería'.



Junto al compromiso del Centro Comercial Torrecárdenas (patrocinador), la fundación contó con casi medio centenar de empresas colaboradoras y la participación de cientos de almerienses y con la apuesta clara de muchos centros educativos de la capital. La concejal de Igualdad, Paola Laynez, y el diputado provincial, Álvaro Izquierdo, han entregado algunos de los premios.



La iniciativa de la Fundación Jesús Peregrín ha contado desde el principio, señala el propio sacerdote fundador, con el apoyo de los almerienses y de instituciones como el Ayuntamiento de la capital o la Diputación Provincial. La jornada '6 horas non stop' ha tenido en la carrera solidaria el eje central en torno al que se han organizado espectáculos, degustaciones y numerosas actividades que se llenaron de gente. Un público ha venido "a demostrar, una vez más, que Almería es una ciudad solidaria implicada con las causas más justas".



En este sentido, el diputado provincial Alvaro Izquierdo ha felicitado a la Fundación "por su labor altruista en defensa de las causas sociales, como la construcción de un centro educativo para los niños angoleños", y a los almerienses "por su solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan".



Desde la fundación, su presidente, el sacerdote Jesús Peregrín, y su vicepresidente, Bienvenido Fernández, han mostrado su "profundo agradecimiento" con los almerienses, "siempre especialmente generosos con quienes más necesitan su ayuda". Además, Fernández ya ha concretado la fecha para el próximo reto solidario, el tercero, que se celebrará el 23 de octubre de 2022 y que también contará con el apoyo del Centro Comercial Torrecárdenas, como así ha confirmado Daniel Párrega, representante del mismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.