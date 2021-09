El PP rechaza aprobar las propuestas de Cs a vecinos de Costacabana

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 21:00h

Rechazada la moción de Ciudadanos, con los votos del PP y del concejal no adscrito, instando a acometer mejoras en la barriada tales como un anfiteatro al aire libre, pistas polideportivas, la puesta en valor de la Torre del Perdigal y señalización ‘antilluvia’ en la rambla del Charco

«El PP, con el alcalde a la cabeza, tendrá que dar explicaciones a los vecinos de Costacabana de por qué han votado hoy en contra de llevar inversiones al barrio para acometer mejoras y labores de mantenimiento consensuadas con los propios vecinos». Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante el pleno ordinario celebrado hoy, subrayando que «es incomprensible» que la moción impulsada por Ciudadanos no haya salido adelante. «Es una moción surgida tras visitar el barrio con miembros de la asociación vecinal de esta zona, y consensuada con ellos, y donde no pedimos ningún disparate, al contrario: se proponen actuaciones justas, necesarias y de sentido común para un barrio que, en demasiadas ocasiones, padece el olvido de las administraciones públicas», ha afirmado el edil naranja.



Entre los acuerdos de esta moción relativa a Costacabana, destacan propuestas que los propios vecinos han trasladado al partido liberal, como acometer urgentemente labores de conservación y mantenimiento en los desagües y aliviaderos del paseo marítimo, y de las principales calles que dan a él, que se encuentran parcial o totalmente obstruidos. Asimismo, vuelve a proponer un sistema automático ‘antilluvia’ en el vial de acceso al Barrio a la altura de la Rambla del Charco, y acometer la limpieza de esta rambla. «Este punto, como saben, viene de lejos, pues el pleno ya aprobó hace dos años y por unanimidad una moción donde se pedía precisamente esto, sin que se haya hecho absolutamente nada al respecto. Se acerca la época de gota fría, y estamos a tiempo de evitar desgracias de las que luego tengamos que arrepentirnos», ha advertido.



Otras propuestas incluidas en esta moción son establecer una acuerdo y estrategia de evacuación de las aguas procedentes del recinto aeroportuario, acordando con la autoridad competente las obras de canalización adecuadas. En materia de limpieza y recogida de basuras, aumentar la frecuencia de limpieza semanal, procediendo al estudio, en las parcelas municipales situadas en la zona norte del barrio, para implantar una pista polideportiva de uso público, huertos urbanos, parque infantil, espacios y zonas verdes para mayores, con su equipamiento para ejercicio físico adaptado.



«También proponemos —ha ahondado Cazorla— proceder al estudio para la implantación de un anfiteatro al aire libre, similar al existente en la Rambla de Almería, con más reducidas dimensiones, así como desarrollar, para su puesta en valor, las obras y actuaciones precisas en el entorno de la Torre del Perdigal, y dotarle de mobiliario urbano adecuado», ha sentenciado, abogando por efectuar las gestiones pertinentes con entidades financieras para la instalación de un cajero automático en Costacabana. Todas estas acciones han sido solicitadas por los propios vecinos, por lo que no podemos entender que el PP vote en contra de realizarlas».



La otra moción de Ciudadanos, que insta tanto al Gobierno central como al Ayuntamiento de Almería a desarrollar planes y ayudas de cara a prevenir suicidios, sí ha sido aprobada. Entre otras cuestiones, esta moción instar al Gobierno de España a dar cumplimiento a la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados y fijar las fechas de forma urgente para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Prevención del Suicidio, tal y como vienen reclamando desde hace años los profesionales de la salud mental y, sobre todo, las asociaciones de Supervivientes de Suicidio. En cuanto al Ayuntamiento de Almería, desde Ciudadanos apuestan porque el Consistorio se declare oficialmente comprometido con la prevención del suicidio y atención del superviviente, y que se ilumine cada 10 de septiembre la Casa Consistorial y el edificio de Alcaldía. «Por último, sería oportuno que el Ayuntamiento acuerde la estrategia procedente, por el área competente, para la colaboración efectiva con todas las administraciones públicas».





Urbanismo, reconocimientos extrajudiciales e instalaciones deportivas

Durante este pleno, se ha debatido sobre la modificación puntual n.º 72 del PGOU para recalificar una parcela de uso industrial a uso residencial. «No estamos en contra del fondo del asunto, sino de la forma; de la falta de transparencia con la que se pretende hacer esto. Recuerdo nuestra moción para destinar esta parcela a un centro vecinal para el barrio de la Goleta, y la negativa del PP; la negativa y el silencio sobre el futuro de este espacio que, ahora, descubrimos que se quiere edificar», ha explicado el edil naranja.Por otro lado, Cazorla ha vuelto a mostrar su rechazo al exceso de reconocimientos extrajudiciales de crédito «motivados por una falta de previsión en la gestión». «Hablamos de una herramienta —ha ahondado— pensada para cuestiones sobrevenidas, pero no para asuntos que podían haberse previsto, como venimos diciendo desde hace años».Uno de los puntos más discutidos ha sido la aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la ciudad de Almería. «Debajo de este plan hay falta de consenso político y, no menos importante, el malestar existente en el deporte base. No lo han hecho ustedes bien; se nos podría haber reunido a todos, pero no se nos ha hecho partícipes, y por eso nos abstendremos en este punto, porque, además, existe un auténtico problema con el rescate de las instalaciones deportivas, y este plan no viene a resolver este problema», ha valorado el concejal liberal.Por último, en el turno de ruegos y preguntas, Cazorla ha lamentado que su grupo lleva meses sin recibir respuestas a varias preguntas formuladas tanto a viva voz en sesión plenaria como por escrito. Algunas de estas cuestiones son relativas al ninguneo al Consejo de Patrimonio —cuya creación se aprobó por unanimidad en 2016, pero que hoy el PP ha reconocido que no se va a crear—, la falta de pluralidad de la web municipal, o la polémica en torno al agua desalada. «Nos consta que ha habido más que tensión en las últimas reuniones con los regantes, algunos de los cuales han llamado mentirosa a la concejal de Sostenibilidad de PP, otros hablan de chantajes y presiones intolerables para que se firmara el convenio mediante el cual la ciudad les cede agua desalada». Así se ha expresado Cazorla subrayando que «finalmente, tras las denuncias públicas de Ciudadanos, hemos conseguido que se rebaje el precio final del agua desalada, que en un principio se pretendía cobrar como si fuera gasolina».