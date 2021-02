El PP resalta el compromiso de la Junta con Roquetas de Mar

lunes 15 de febrero de 2021 , 18:20h



Amat: “El Gobierno de Juanma Moreno ha sacado a Roquetas de Mar del desprecio al que nos tenían sometidos los socialistas”







La pasada semana comenzaba en Roquetas de Mar con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la licitación para la construcción del Hospital de Roquetas de Mar con una inversión de 44 millones de euros. Una noticia que por sí sola ya “acaba con décadas de desprecio de gobierno socialista al municipio”, en palabras del presidente del PP y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, pero que además no ha llegado sola.



El jueves salía a licitación la construcción de la nueva lonja, el mismo día que la delegada de Gobierno y el delegado de Salud visitaban las obras del nuevo centro de urgencias de Roquetas de Mar que se abrirá este verano. El viernes, la consejera de Desarrollo Sostenible recorría la Ribera de la Algaida, cuya Puerta Verde se va a rehabilitar, pero también con el objetivo de avanzar en la puesta en valor del parque comarcal. Y en medio, el Ayuntamiento firmaba un convenio con Educación, que no se renovaba desde hacía décadas, para ampliar a seis las aulas para la educación de adultos.



“Esta ciudad ha conseguido con Juanma Moreno y todo su equipo de Gobierno lo que no se había conseguido en años”, ha valorado el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar. “Los últimos días hemos visto cómo se ha avanzado en estos proyectos pero también tenemos otros muy importantes como va a ser la tubería de 12 kilómetros para traer más agua desalada y como va a ser la ampliación de la depuradora. Obras que llevábamos tiempo pidiendo a la Junta de Andalucía y que Carmen Crespo, como consejera, ha hecho un trabajo muy importante para que sean una realidad”, ha remarcado, y por ello ha querido agradecer a la consejera “que como conocedora de las necesidades de la provincia y de Roquetas estés trabajando por todas ellas”.



“Nos sentimos orgullosos y satisfechos y nos vamos a romper la cabeza y a seguir trabajando para que en las próximas elecciones Juanma Moreno siga siendo el presidente que Roquetas de Mar, Almería y Andalucía merecen”, ha manifestado.



En la misma línea se ha expresado Crespo, quien ha señalado que “el Partido Popular de Almería está comprometido con nuestra tierra. A un municipio como es Roquetas de Mar se le ha negado durante años el pan y la sal, pero el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto Almería en el lugar que se merece en los presupuestos andaluces y nos comprometemos con infraestructuras que realmente tenían que estar ya hechas”.



“Nadie entendía que un puerto tan importante como el de Roquetas de Mar no tuviera una lonja digna o que tuviera problemas de abastecimiento de agua. Pero también, mirando al futuro en algo tan importante como es la depuración de agua”, ha recordado.



Crespo ha subrayado “la dedicación de un alcalde que pide por su municipio y está pendiente de estas necesidades, y que además, colabora y está siempre dispuesto a ayudar, ya que la colaboración entre instituciones es fundamental”.



Otros proyectos destacados por el presidente del PP de Almería para Roquetas de Mar son el arreglo de caminos rurales, las ayudas a los agricultores, las subvenciones como municipio turístico, el nuevo edificio para el SAE o la nueva sede judicial sobre la que ya se trabaja.