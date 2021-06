El PP roquetero recoge firmas contra los indultos a los políticos del 'process'

sábado 12 de junio de 2021

El Partido Popular de Roquetas de Mar se suma al rotundo rechazo a los indultos a los condenados por el procés que pretende el Gobierno de Sánchez y ha recogido esta mañana firmas a las puertas del Mercado de Abastos roquetero, con la presencia del presidente del PP de Almería y alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, y el diputado nacional Juanjo Matarí, así como concejales del Ayuntamiento y Nuevas Generaciones de Roquetas de Mar acompañados por miembros de la junta directiva de NNGG Almería.



“Desde el PP, vamos a dar voz a todos los roqueteros y almerienses para exigir que quienes han querido romper España cumplan con sus condenas y expresar todo nuestro rechazo a esta maniobra de Sánchez que tiene un único objetivo: mantenerse en Moncloa a costa de la unidad de España”, ha declarado Amat.



El presidente ha lamentado “que se quiera indultar a quienes no se han arrepentido y que además dicen que lo volverían a hacer. Sánchez está jugando con los españoles por su propia ambición, sin escuchar a los españoles y traicionando incluso a sus votantes. Nosotros vamos a defender siempre nuestra Constitución, eso sí es apostar por la concordia y no ceder ante quienes no quieren concordia”.



Por su parte, Juanjo Matarí ha afirmado que “si se produce este indulto, y ahora mismo Sánchez tiene decidido que sí, será un acto inmoral, y considero que también puede ser ilegal, teniendo en cuenta el informe del Tribunal Supremo. También la Fiscalía se ha opuesto. Es alimentar el independentismo, un error histórico, lo dice la experiencia, las cesiones no sirven”.



“Es un indulto para pagar deudas a ERC y los independentistas que le apoyaron en la investidura y cada día en el Congreso. De hecho, ERC ha salvado al Gobierno hasta 40 veces de rendir cuentas en el Congreso, y ya ha dicho que espera que Sánchez ‘cumpla sus compromisos adquiridos’. Parece claro cuáles son esos compromisos”, ha mantenido.



Matarí considera, por último, que “tal como lo plantea Sánchez, un perdón colectivo, es una amnistía encubierta, prohibida por la Constitución. No plantea un indulto individual, merecido por un condenado arrepentido. Es un acto político y no jurídico”.



El PP continuará recogiendo firmas en todos los puntos de España y presentando recursos y mociones en todos los Ayuntamientos para frenar este atropello a la democracia.