Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El precio medio de la luz eléctrica se dispara a 113.72 €/MWh lunes 26 de diciembre de 2022 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El precio medio de la electricidad para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este martes hasta los 113,72 euros por megavatio-hora (MWh), un 41,6 por ciento más que el lunes. De esta forma, los precios de la electricidad volvieron a superar la marca de los 100 €/MWH, el nivel más alto desde el 19 de diciembre. El precio más barato fue el domingo de Navidad a 10,63 €/MWh, el más bajo desde mayo de 2021. En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista (el llamado "pool") el martes de esta semana fue de 109,49 €/MWh. El precio más bajo, 62,09 €/MWh, se dará entre las 03:00 y las 04:00 horas, mientras que el precio más alto se registrará entre las 18:00 y las 19:00 horas, en 164,69 €/MWh, según fuentes de Iberia Energía Datos temporales de los Operadores del Mercado (OMIE). A este precio único se suma la compensación a las empresas gasistas, que deberán pagar los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores sujetos a tarifas reguladas (PVPC) o aquellos que, a pesar de ser de mercado libre, tengan un pago de tarifa indexada, que según a datos provisionales, fue de 4,23 euros/MWh el martes de esta semana. En ausencia del mecanismo de "excepción ibérica" ​​para limitar el precio del gas natural para generación eléctrica, el precio medio de la electricidad en España se sitúa en torno a los 162,20 EUR/MWh, lo que supone unos 48,48 EUR/MWh superior al precio de compensación regulado para clientes a tarifa , que por lo tanto será menos Pagar en promedio 29,9%. El "Mecanismo Ibérico", que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas natural utilizado para generar electricidad a una media de 48,8 euros el megavatio-hora durante 12 meses, cubriendo así el próximo invierno, cuando los precios de la energía son más caros . Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

