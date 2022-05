Deportes Presidente de Diputación y alcalde felicitan a Unicaja Voleibol Costa de Almería por su título número 12 domingo 01 de mayo de 2022 , 12:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García ha entregado, junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el título de campeón de la Superliga Española de Voleibol a Unicaja Costa de Almería que ha vencido en el último partido de la final a Melilla por 3 sets a 1, imponiéndose en el cómputo global por 3 a 0. Además, el diputado de Deportes, José Antonio García, ha entregado el MVP del partido al jugador del Unicaja, Pablo Kukartsev. El presidente de la Diputación de Almería se ha mostrado orgulloso por el nuevo título del Unicaja Costa de Almería y ha afirmado que "este deporte está en el ADN de los almerienses. Hoy es una noche de gran felicidad para todos los almerienses y es una noche para acordarse de todas las personas que han hecho posible este gran logro desde la base, como Moisés Ruiz, quien le da nombre a este pabellón. Felicito al club y a todos los jugadores. Somos el mejor equipo de la historia de este deporte en España y tenemos que sentirnos muy honrados por ello. Ahora tenemos que disfrutarlo". El alcalde de Almería ha afirmado que “la ciudad de Almería está de enhorabuena. El equipo más laureado de la historia del voleibol vuelve a reinar en España y ésa es una muy buena noticia. Yo estoy muy contento de ver el Pabellón Moisés Ruiz lleno hasta arriba de aficionados disfrutando con su equipo. El deporte almeriense está más vivo que nunca y Unicaja tiene mucha culpa. Por eso, hay que felicitar a todos los que lo han hecho posible, comenzando por los jugadores, y continuando con el cuerpo técnico, la directiva, patrocinadores, y, sobre todo, por la afición. Hoy es un gran día para el deporte almeriense”. Desde la Junta de Andalucía la delegada del Gobierno, Maribel Sánchez Torregrosa, ha mostrado “el orgullo que sentimos los almerienses con un equipo de voley como el Unicaja Costa de Almería, que día a día con su esfuerzo hace más grande esta tierra. Un orgullo que también le ha transmitido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que felicita al equipo ahorrador por una victoria que le ha valido la Superliga masculina de voleibol. Sin duda una jornada de celebración para todos”. Uno de los más felices, como es lógico, es el presidente del club, Antonio Rodríguez, el cual ha manifestado que “estoy muy contento por los jugadores, cuerpo técnico y en especial la afición que nos ha apoyado y dado calor durante toda la temporada. Es mi primer título como presidente, hemos tenido que remontar pero se ha logrado. El objetivo el próximo año es volver a las competiciones europeas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.