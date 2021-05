Economía El presidente de la Cámara alaba la película que reivindica el Corredor Mediterráneo viernes 28 de mayo de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Es una magnífica forma para poner de manifiesto las carencias ferroviarias existentes y lo que cambiaría la vida de las personas en cada uno de los territorios si tuviésemos conectados con el Corredor y el AVE en Almería”



La Cámara de Comercio Almería asistió ayer a la presentación del cortometraje 'Sí, quiero (Corredor)' para sumarse a esta nueva reivindicación de la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo y mostrar, en clave de humor, los retrasos que acumula esta infraestructura estratégica, que conectará Algeciras con la frontera francesa por el litoral.



Una conexión vital e imprescindible para la provincia de Almería que espera como agua de mayo que el Ministerio de Transportes dé un empujón e impulse el ritmo de las obras del AVE de Murcia a Almería; precisamente sobre la situación actual del AVE en la provincia, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda intercambiaron impresiones antes del inicio del acto celebrado ayer tarde en Valencia.



Sobre el Corredor Mediterráneo, Boluda ha señalado que aunque las obras avanzan, los retrasos se dilatan en el tiempo, pero desde AVE se espera que en 2025 la radiografía actual del trazado cambie su configuración y contemple los tramos finalizados hasta Murcia. Pero no es hasta 2027 cuando prevén que la conexión con Andalucía esté más avanzada y completada. En este contexto, Jerónimo Parra se ha reafirmado en que tenemos que seguir reivindicando, sumando esfuerzos y hacer oír el clamor de los empresarios y la sociedad en su conjunto para que sea por fin el AVE sea una realidad para Almería no más allá de 2025-26 según el horizonte apuntado por José Luis Ábalos en su visita a Almería en el mes de marzo.



El presidente de la Cámara ha valorado esta nueva forma de reivindicación y de alzar la voz, promovida por AVE, una vez más, para darle un nuevo impulso a la culminación de las obras: " Es una magnífica manera reivindicar desde la cultura, con la industria del cine, para poner de manifiesto las carencias ferroviarias existentes y lo que cambiaría la vida de las personas en cada uno de los territorios si tuviésemos conectados con el Corredor y el AVE en Almería".

