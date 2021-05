Deportes Juanjo Segura felicita a ‘Atletas de Almería’ por el récord de España 4 x 100 en Master50 viernes 28 de mayo de 2021 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes ha acudido al Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos y ha compartido la experiencia con el club





El atletismo almeriense está viviendo un momento dulce. Tanto en la base, como en la élite y se prolonga a la categoría master. Uno de los éxitos más sonados es el récord de España en 4 x 100 en Master50, logrado por el club Atletas de Almería. El concejal de Deportes, Juanjo Segura les ha visitado en un entrenamiento en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos y les ha animado a seguir con la misma ilusión.



Juanjo Segura afirma que “el objetivo del PMD es fomentar la práctica del deporte entre todos los almerienses para que este hábito saludable les acompañe durante su vida y estos atletas llevan en la sangre la pasión por el deporte, con un gen competitivo admirable. Por eso, he querido felicitarles en persona”.



Carlos Valera, Dori Gázquez, Juani Gibaja y Paco García lograron un tiempo de 56’’82 y el récord de España de 4x100 mixto Master 50 (para mayores de 50 años). Fue en el Campeonato Andaluz Máster de pista al aire libre celebrado recientemente en Málaga, donde lograron un éxito colectivo con 46 medallas, con 20 de oro, 14 de plata y 5 de bronce. Al campeonato acudieron 48 atletas del club ‘Atletas de Almería’, dentro de una amplia representación de la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

