Economía El presidente de la Cámara de Comercio de España acudirá a la reinvidcación del AVE martes 07 de septiembre de 2021 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Muestra su compromiso con la iniciativa empresarial que persigue el impulso definitivo de las obras del AVE con Murcia que conectaría la comunidad autónoma con el Levante español y el Corredor Mediterráneo



El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, será una de las personalidades del mundo empresarial que esté presente en el acto de puesta en marcha de #ObjetivoAlmeríaAVE promovido por el tejido empresarial almeriense y que cuenta con el apoyo de numerosas entidades y organizaciones



La presencia del máximo responsable de la Cámara de España en Almería muestra el compromiso de la red cameral con la defensa de los intereses generales de las empresas, como corresponde a su mandato legal de representación, promoción y defensa de los intereses generales del tejido empresarial.



La Cámara de España coordina al conjunto de Cámaras de Comercio territoriales con las que impulsa la internacionalización y la competitividad de las empresas, en particular las pymes, mediante la digitalización, la innovación, la formación y la sostenibilidad.



"Mejorar las infraestructuras y agilizar las conexiones de transporte es esencial para la mejora de la competitividad de nuestras empresas y, con ello, el progreso de España y el bienestar de los españoles", señala José Luis Bonet, quien con su participación en la puesta en marcha de #ObjetivoAlmeríaAVE se suma al impulso definitivo de las obras del AVE con Murcia y que conectaría la comunidad autónoma con el Levante español y el Corredor Mediterráneo”.



#ObjetivoAlmeríaAVE es una iniciativa del tejido empresarial que nace con el único fin de contribuir al impulso definitivo de las obras del AVE con Murcia y que conectaría la comunidad autónoma con el Levante español y el Corredor Mediterráneo



Se trata de una reivindicación en positivo que aglutina a más de un centenar de empresas y busca ser un movimiento apolítico que no es contra ni frente a nadie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

