El PSOE exige al Gobierno andaluz que se haga cargo de la desinfección extraordinaria de los centros educativos

martes 07 de septiembre de 2021 , 17:09h

Sánchez Teruel anuncia que los socialistas reclamarán a PP y Cs política y judicialmente el dinero extra que los ayuntamientos han invertido “sin apoyo autonómico”







El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha exigido al Gobierno andaluz de las derechas que apoye económicamente a los ayuntamientos a quienes se les ha vuelto a reclamar una limpieza extraordinaria de los centros educativos en un nuevo curso marcado por la pandemia de la Covid-19, pero a los que desde la administración competente, la Junta, no se les ha transferido ningún euro para tal fin y han debido asumir, tanto el curso pasado como este, el gasto extra en solitario por responsabilidad en la protección de la comunidad educativa y de la ciudadanía, en general.



Sánchez Teruel ha realizado estas declaraciones en el Levante almeriense en compañía de la alcaldesa de Garrucha, María López, y de los alcaldes de Carboneras y Cuevas del Almanzora, José Luis Amérigo y Antonio Fernández, respectivamente, y ha cifrado en 500.000 euros el gasto extraordinario que va a suponer sólo para estos tres municipios las labores de limpieza de sus centros educativos en estos dos cursos.



El también parlamentario autonómico ha anunciado que el PSOE reclamará “política y judicialmente” al Gobierno de PP y Cs las partidas correspondientes a la limpieza y desinfección de los centros educativos que se hayan llevado a cabo durante estos dos cursos para prevenir los contagios por coronavirus recordando que los ayuntamientos “han realizado un esfuerzo importante” sin que el Gobierno andaluz “haya establecido una compensación económica”.



“La Ley de Autonomía Local de Andalucía prevé que el Gobierno andaluz pueda pedir la ampliación de las tareas que los ayuntamientos realizan y contempla, para ello, una compensación económica”, ha trasladado el líder de los socialistas de Almería quien ha descrito la situación actual de los ayuntamientos como de “absoluto desamparo” en su relación con el Gobierno autonómico de PP y Cs. Pese a todo, los ayuntamientos “van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es dar lo mejor de sí mismos en cada momento” por lo que “cumplirán los protocolos” marcados desde las consejerías de Salud y Educación para proteger a la comunidad escolar, “pero también van a defender los intereses de sus municipios y van a reclamar al Gobierno de Moreno Bonilla que les compense económicamente como establece la ley”. Sánchez Teruel considera que Moreno Bonilla “no tiene excusas” para “seguir desatendiendo” a los municipios y ha recordado que sólo este año el Gobierno de España ha transferido a la Junta de Andalucía 2.357 millones de euros para “fortalecer el sistema educativo y los servicios sanitarios” en relación al Covid-19. “Nuestros pueblos, nuestros alcaldes y alcaldesas lo están dando todo y no reciben absolutamente nada del Gobierno andaluz de las derechas que les está dando la espalda”, ha censurado.

Piden “sensibilidad y responsabilidad” a Moreno Bonilla

Por su parte, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla “sensibilidad” con los municipios. “Asumimos mucha responsabilidad como administración más cercana y hemos realizado mucha inversión sin recibir ni un euro por parte de la administración autonómica”, ha señalado. El Ayuntamiento carbonero ha invertido mucho dinero en la limpieza y en la adquisición de material de protección y desinfectante para el profesorado sin que el Gobierno de PP y Cs “haya hecho acto de presencia”.



Asimismo, el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, considera que la salud de los vecinos y vecinas “es lo primero” y, por ello, “volveremos a hacer un esfuerzo económico por ayudar a mantener a raya el coronavirus, pero no entendemos que el Gobierno andaluz nos deje huérfanos en esta tarea que realizamos en solitario” y ha aprovechado para brindar todo su “apoyo” al profesorado en este nuevo curso escolar que ahora comienza.



Finalmente, la alcaldesa de Garrucha, María Lopez, ha recordado que los ayuntamientos asumen “desde el primer momento” su responsabilidad porque “lo único que queremos es la protección de nuestros menores, del profesorado y de las familias”. “Desde Garrucha, Cuevas y Carboneras hemos realizado un trabajo bueno, responsable y efectivo porque hemos tenido, como se ha demostrado, poca incidencia, pero necesitamos apoyo del Gobierno de Moreno Bonilla para seguir manteniendo los colegios libres de covid”, ha reclamado.