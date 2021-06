El presidente de la Diputación acepta una comisión de investigación sobre el caso mascarillas

viernes 18 de junio de 2021 , 09:01h

Fue el diputado detenido quien aportó el contacto con la empresa Azor Corporate para comprar el material bajo sospecha

En un pleno de urgencia celebrado en la Diputación de Almería, su presidente, Javier A. García, ha respondido a la oposición que si ésta lo decide, no podrá ninguna traba a que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre el caso mascarillas, en el que ha sido detenido el diputado Óscar Liria, a quien destituyó de vicepresidente tras producirse la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la Operación Lúa. Del mismo modo, se ha hecho efectiva la destitución de Liria en distintas empresas, consorcios y entidades en las que figuraba como representante de la institución.

Es más, García, que ha comparecido a petición propia y ha dado respuesta a todas y cada una de las preguntas formuladas desde la oposición, ha dicho que la comisión si se hace, no estará presidida por nadie del PP, porque quiere "la mayor transparencia".

El presiente también ha explicado que además de la destitución de Liria, que está en este momento en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras declarar ante el juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, "ya no pertenece al Partido Popular". Ha detallado además que "no me tembló el pulso" en la destitución, pero ha justificado no haber comparecido antes porque antes tenía que recabar toda la información posible para dar cuenta.

Ha sido el grupo Vox quien ha pedido la comisión de investigación en primer lugar, y a ella se han sumado el PSOE y Ciudadanos.

A preguntas de los grupos políticos, en especial al portavoz socialista Juan Antonio Lorenzo, García informó que la adjudicación se hizo a la empresa que presentó la oferta más barata. También aportó un dato clave, y es que fue Liria quien aportó el nombre de Azor Corporate Ibérica, como posible tramitadora de la compra, y que otro nombre lo ofreció el director general de Servicios Generales, y que tras contactar con ellas, vieron que la primera daba el precio más bajo.

El presidente también ha explicado que la UCO habló con él, con otros miembros del equipo de Gobierno, así como con técnicos y funcionarios, y que se han llevado un total de 16 expedientes de contratación, que corresponde a contratos menores hechos en cuatro años, de un total de 2.000 de esas características en ese mismo periodo de tiempo.

Sobre la exención en el pago de IVA que ofrecía Azor, García ha contestado que estaba sujeta a un Decreto del Gobierno central y así también lo entendían los servicios de la Diputación.

García recuerda a Lorenzo que fueron las diputaciones del PSOE las que se unieron para comprar mascarillas y dejaron fuera a Almería por estar gobernada por el PP, y además llegaron mes y medio más tarde.

"Le garantizo que esta Diputación no ha adjudicado nada a cambio de nada" ha garantizado el presidente.