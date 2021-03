El Presupuesto de todos los almerienses

Juan José Alonso

sábado 27 de marzo de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobaba el pasado martes el Presupuesto Municipal para el año en curso y lo hacía con el único voto en contra: el del grupo municipal socialista. El Psoe de Almería, paradójicamente, decía 'No' a unos presupuestos para Almería que son el resultado de la reflexión y el diálogo y que tienen un fin prioritario: ayudar a quienes peor lo están pasando en esta crisis del coronavirus y conservar y contribuir a crear nuevos puestos de trabajo.



A tenor de las difíciles circunstancias que vivimos, les aseguro que las cuentas municipales (más de 204,6 millones de euros) carecen de carga ideológica alguna, sencillamente porque los recursos económicos son los que son y no estamos para gobernar desde la idelogía, sino desde el sentido común, que es como nuestros padres y abuelos pudieron sobrevivir en los tiempos difíciles, como los actuales. Son unos presupuestos pensados con una única premisa: hacer frente a las necesidades de los almerienses, de hecho el 65,9 por ciento está destinado a servicios públicos, empleo y protección social.



A nadie se le escapa que forzosamente hemos tenido que adaptarnos a la excepcional gravedad de la situación económica causada por la pandemia y a la necesidad de volcar todo nuestro esfuerzo en evitar que ningún almeriense se quede atrás, tal y como venimos haciendo con la puesta en marcha del 'Plan Re-activa20 y 21, con ayudas directas y descarga fiscal en unos momentos donde la disminución de ingresos municipales es más que notable debido a los gastos extraordinarios provocados por la pandemia y a la disminución de la recaudación asociada a esta crisis económica.



Pese a todo, hemos podido presentar un presupuesto expansivo, gracias también a una gestión económica responsable y con gran capacidad de ahorro, además de por el importante esfuerzo realizado en la captación de financiación externa. Una financiación que no llega precisamente del Gobierno de España porque, hay que decirlo una y mil veces, a fecha de hoy, más de un año después del inicio de la crisis del coronavirus, los ayuntamientos seguimos esperando los fondos tantas veces prometidos por Pedro Sánchez.



Pero ello no preocupa al Psoe local, que sigue fiel a la máxima de cuanto peor le vaya a la ciudad mejor les irá a ellos. Porque mientras cinco grupos municipales, en un ejercicio de responsabilidad, nos hemos situado a un lado de la mesa para arrimar el hombro, el grupo socialista ha optado por quedarse en el otro extremo, arrinconado, solo y sin argumentos.