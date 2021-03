Los rojiblancos reciben este sábado al Leganés

El martes visitan al Málaga y el viernes juegan en casa con el Rayo







Comienza la Semana Santa y para el Almería, también, su particular “semana de pasión” puesto que con el encuentro de este sábado frente al Leganés en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (18,15 horas) afronta seis días frenéticos de competición y, al mismo tiempo, de máxima exigencia e importancia.



Pero los rojiblancos piensan partido a partido, y el inminente es del Leganés, que José Gomes, entrenador del conjunto almeriense, lo ha catalogado de fundamental, además de considerar que aunque no es el último de la Liga, sí hay que jugarlo como si lo fuera. Y es que tras el empate contra el Alcorcón, en casa, y la derrota frente a la Ponferradina, en El Toralín, ganar este sábado es determinante, máxime al tener delante a un rival directo. De hecho supondría seguir mirando hacia los puestos de ascenso directo y sacarles seis puntos de ventaja a los madrileños.



Para la cita, José Gomes recupera a Sadiq, al no ir con la selección de su país, así como a Alex Centelles, ya recuperado de su dolencia en el tobillo. Por el contrario no podrá disponer de Cuenca y Ramazani que están con las selecciones sub-21 de España y Bélgica, respectivamente.



Tras el encuentro contra el Leganés, el Almería visitará el martes al Málaga y seguidamente recibirá el Viernes Santo al Rayo Vallecano. Casi nada.