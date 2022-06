Almería El proyecto Puerto-Ciudad dará solución “definitiva” en la desembocadura de la Rambla lunes 13 de junio de 2022 , 19:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz del Equipo de Gobierno reprocha que los socialistas, nerviosos ante la próxima cita electoral, “se sirvan de la información que se les facilita para pedir aquello en lo que ya se está trabajando” La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, ha censurado al Grupo Municipal Socialista por criticar la situación de la desembocadura de la Rambla solo unos días después de abordar con la responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, las “circunstancias, razones y posibles soluciones” en las que se viene trabajando para acabar “definitivamente” con el problema que allí sucede, lamentando de nuevo una puesta en escena que responde, a su juicio, al “nerviosismo que acompaña a los socialistas en plena campaña electoral”. De “oportunistas y ventajistas” tacha la portavoz popular esas críticas de los socialistas días después de que “el grupo municipal mantuviera, en concreto la semana pasada, una reunión con la concejala, quien les informó puntualmente de la situación y de las posibles alternativas que se plantean como solución a la problemática sobre el aliviadero de la Rambla, en su desembocadura al mar. Se sirven de la información que se les facilita para pedir aquello en lo que ya se está trabajando”, ha reprochado Vázquez. “Se les explicó, al detalle, que donde se evacua el agua es una zona que pertenece a la Autoridad Portuaria y que la solución definitiva, en la que se viene trabajando conjuntamente con el Puerto, se va a plantear en el marco del desarrollo de las actuaciones del proyecto Puerto-Ciudad”, ha explicado. Mientras se afronta la ejecución de un proyecto que ha de ser “definitivo” y siempre junto a la Autoridad Portuaria, reiteraba Vázquez estar “trabajando en una solución intermedia, como puede ser el dragado de la desembocadura, que corresponde en todo caso al Puerto en el ámbito de lo que son sus competencias”. Esa actuación, planteada desde la “responsabilidad” que corresponde a la Autoridad Portuaria, “se daría siempre de forma complementaria a unas labores de limpieza que, de forma sucesiva y reiteradamente, viene realizando el Ayuntamiento en la parte que le compete”, ha referido la portavoz municipal, insistiendo en que “todas aquellas actuaciones que demandan los socialistas han sido explicadas y, creo, que entendidas, aunque bien parece todo lo contrario”, ha lamentado Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

