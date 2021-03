El PSOE anuncia su voto en contra al Presupuesto Municipal

lunes 22 de marzo de 2021 , 15:10h

Valverde: “Sin un Plan de Empleo municipal y sin un Plan contra la Pobreza Infantil, no va a dar respuesta a los principales problemas de la ciudad”

El engaño del agua

Instalados en la improvisación

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado a conocer hoy el voto en contra de su grupo al Presupuesto Municipal que se debatirá mañana en Pleno y ha denunciado la situación de desamparo de los almerienses frente al Consistorio, ya que "sin un Plan de Empleo municipal y sin un Plan contra la Pobreza Infantil, no va a dar respuesta a los principales problemas de la ciudad."Estamos en una situación muy preocupante y grave: primero porque nunca los almerienses se habían sentido tan desamparados por su Ayuntamiento como lo están hoy porque no se solucionan sus problemas, y segundo, porque, después de años de mala gestión del PP, comprobamos que las arcas municipales están con telarañas, temblando". Por eso, "desde el PSOE entiendemos que éstas no pueden ser las cuentas de la recuperación económica que esperan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las familias que están sufriendo el duro golpe de la crisis, porque no abordan sus necesidades reales".Las "líneas rojas" que Valverde ha marcado son la puesta en marcha de un Plan de Empleo Municipal, "que dé trabajo y un salario a esas personas que viven al día, que lo han perdido todo, padres y madres de familia que buscan con desesperación qué llevar a la mesa y cómo pagar sus facturas, que no pueden esperar a terminar un itinerario formativo para cobrar una becas dentro de unos meses". "El alcalde olvida que es el regidor de una ciudad con una cifra de paro que supera las 23.300 personas, de las que más de 12.300 son paradas de larga duración, es decir, desempleados que llevan más de un año buscando un trabajo, muchos superan los 45 años, con grandes dificultades para volver al mercado laboral y además llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de hijos y personas mayores, y que sólo a través de instituciones como el Ayuntamiento pueden tener esperanza", ha enfatizado.Y también es imprescindible para el PSOE la puesta en marcha de un Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión social. "Almería soporta una tasa de pobreza de las mayores de España, con 3 de cada 10 almerienses en situación de exclusión social, y con un importante peso en la tasa de pobreza infantil a nivel provincial, cifrada en torno a un 43 por ciento, pues 4 de cada 10 niños de la tasa provincia viven en nuestros barrios", ha enfatizado.De otro lado, Adriana Valverde ha denunciado "que los almerienses hemos sido engañados por el alcalde y su equipo de gobierno" ya que "cuando se aprobó la ordenanza del agua, los socialistas ya denunciamos que, en el peor momento de nuestra historia reciente, en lo peor de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, el Partido Popular había aprobado una subida del agua del 20%"."Este presupuesto lo confirma", pues "la partida correspondiente a la puesta en marcha de tres bastidores más en la desoladora sólo cuenta con 1 euro". Por ello se ha preguntado "quién va a pagar el resto" y ha recordado que ya en su momento desde el PSOE anunciaron "que esa subida saldría del bolsillo de todos los almerienses y ahora vemos todos que es verdad, que ya está prevista la partida en el presupuesto de 2021".

Según la líder de la oposición, "el alcalde va muy tarde para aprobar este presupuesto". Con suerte, después de la tramitación administrativa que requiere, podría entrar en vigor a final de abril o en el mes de mayo, si no hay alegaciones". "Hoy por hoy, muchas de las medidas anunciadas para hacer frente a la pandemia no pueden ponerse en marcha porque, a fecha hoy, estamos con un presupuesto prorrogado, un presupuesto que se hizo antes de que la crisis sanitaria se hubiera declarado y que no se reformuló", ha destacado.



Además, considera que "el presupuesto que proponen va cogido con pinzas porque cuando el Ayuntamiento reciba los fondos de recuperación de la Unión Europea habrá que reformular todo y volver a empezar". "Llevamos meses en la improvisación y así es como vamos a seguir porque el Partido Popular no ha sido capaz de organizar sus cuentas a tiempo, y todo a costa del sufrimiento de trabajadores y empresarios, que están viviendo en primera línea los efectos económicos de la pandemia: en la cola del paro y con el cierre de sus negocios". A este respecto ha recordado que la cifra de desempleados de nuestra ciudad supera ya las 23.300 personas y que, de ellas, casi 12.300 llevan más de 12 meses buscando un trabajo y que el 67% proceden de la hostelería, el turismo y el comercio.



Para la responsable socialista, "la ciudad está paralizada, mientras el alcalde se hace fotos, y lo que tenemos hoy es más de lo mismo: las ayudas para el comercio y la hostelería del Ayuntamiento son insuficientes y aún no han llegado, seguimos sin un Plan de Empleo Municipal, las partidas para políticas sociales no atienden las necesidades reales de las familias y lo que vemos reflejado en el presupuesto no es más que un bonito envoltorio con el sello COVID". "La realidad es que si sumamos las partidas de actuaciones específicas para hacer frente a la crisis económica observamos que sólo han consignado 1.129.000 euros", ha señalado Valverde.



Telarañas

Teatro

"Nos encontramos ante una situación muy grave y preocupante porque las arcas municipales después de la liquidación de 2020 están llenas de telarañas, ya que el Ayuntamiento ha tenido que pagar cuantiosas sentencias que han producido un déficit en la cuenta de 2020 de casi 25 millones de euros", ha manifestado. A este respecto ha recordado que el pasado diciembre el Ayuntamiento tuvo que abonar cerca de 23 millones de euros por sentencias e intereses de demora a las empresas J. Guirad y Sabinal propietarias de los terrenos para la ampliación del Paseo Marítimo, lo que sumado al descenso de ingresos a consecuencia de la pandemia y al pago de actuaciones no previstas por el COVID, ha producido un importante desequilibrio económico."Si el Gobierno de España no hubiera liberado la regla de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2020 y 2021, el Ayuntamiento de Almería habría requerido un duro Plan de Ajuste Económico que hipotecaría el presente y el futuro del los almerienses", ha señalado. En su opinión, "la pandemia no puede ser la excusa recurrente ni para este macro-deficit, ni para una mala gestión de los recursos públicos". A su juicio, "el Presupuesto demuestra lo que desde el PSOE veníamos denunciando y es que es que continuista e irreal, y que el alcalde carece de margen de maniobra, a consecuencia de los años de mala gestión del dinero público que se ha realizado durante los mandatos del Partido Popular en el Ayuntamiento".Además, considera que el Ayuntamiento "sin los 47,6 millones de transferencias corrientes del Estado y sin los 23,1 millones de la transferencias corrientes de la Junta para programas como el ERACIS, la Ayuda a Domicilio, el PIE o el POEFE, el alcalde habría tenido grandes dificultades para elaborar el presupuesto de 2021"."Los mandatos del PP nos están saliendo muy caros a los almerienses", ha destacado Valverde, "por esa negligente e irresponsable forma de gestinar el dinero público". Así, ha señalado cómo desde que el PP está al frente del Ayuntamiento se han desembolsado más de 62 millones de euros de las arcas municipales en el pago de sentencias, entre las que ha destacado la de las expropiaciones del Paseo Marítimo, la del Edificio de la Ciudad Digital de El Toyo, la del ORA, la de Cementerios, la del Campo de Golf de El Toyo, la de Urbaser o la del Mercado Central. "Esta cantidad total representa el doble del dinero consignado en el Presupuesto de 2021 para el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana", ha lamentado.A su juicio, "no es momento de confrontar, sino de dialogar, de estar unidos para ser más fuertes y poner toda nuestra energía al servicio de una rápida recuperación" y por eso ha lamentado "que el alcalde no haya reparado en lo excepcional de la situación y en la portunidad que se le brindaba para crear un espacio donde todos los grupos políticos, representados en el Ayuntamiento, pudiéramos realizar aportaciones y buscar juntos soluciones a los problemas de nuestra ciudad y de los almerienses por la pandemia"."Cuando el PP habla de diálogo, en realidad habla de teatro porque ha jugado a negociar un presupuesto que ya tenía cerrado, demostrando así el alcalde que no ha sabido estar a la altura de la situación histórica que vivimos ya que se ha limitado a cubrir el expediente", ha manifestado Valverde.En ese sentido, la portavoz del PSOE ha recordado que los concejales y concejalas de su grupo, conscientes de la gravedad de la situación y conocedores de primera mano de la realidad de la ciudad ya al inicio de la pandemia pusieron sobre la mesa del alcalde 40 medidas urgentes "que se tendrían que haber estudiado para ayudar a quienes vienen sufriendo en primera línea la crisis social y económica generada por el COVID"."El pasado mes de noviembre, a la vista de que el equipo de gobierno estaba negociando el presupuesto 2021 con los grupos de la derecha, desde el PSOE le enviamos al alcalde un documento con propuestas para la elaboración de un Presupuesto Municipal centrado en la recuperación económica y social de Almería, que son para nosotros imprescindibles y que no están recogidas en el presupuesto 2021, con lo que se ha perdido una gran oportunidad".