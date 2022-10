Es una información de noticiasdealmeria.com

El PSOE arranca el consenso del Parlamento para implantar el Bachillerato en el IES Luz del Mar de El Ejido

jueves 20 de octubre de 2022 , 19:56h

noticiasdealmeria.com El PSOE de Almería ha obtenido hoy el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno andaluz la implantación de los estudios de Bachillerato en el IES Luz del Mar de El Ejido. La proposición no de ley aprobada por consenso ha sido impulsada por el parlamentario almeriense José Luis Sánchez Teruel, que ha celebrado que por fin se vislumbre una solución a corto plazo para el alumnado que cada año finaliza la etapa obligatoria y que, curso tras curso, está siendo derivado a otros institutos del municipio que sí ofrecen el Bachillerato, pero que se encuentran “absolutamente colapsados”.

“Lo que no puede ser es que de un magnífico centro inaugurado en 2014, se marchen los niños a barracones en el IES Fuente Nueva o el IES Murgi, a bibliotecas, laboratorios, almacenes habilitados como aulas de manera improvisada o a clases con ratios de más de 35 alumnos; y esto en el mejor de los casos, porque hay que recordar que este año hubo más de 30 niños esperando hasta septiembre sin saber dónde iban a estudiar Bachillerato y, al final, terminaron repartiéndolos en septiembre por otros institutos de otras zonas educativas con el mismo problema”, ha señalado.

Sánchez Teruel ha puesto en valor que la proposición no de ley defendida por el PSOE ha llegado al Parlamento previamente “debatida y consensuada con el AMPA del centro, con las madres y padres”, con los que el diputado socialista mantuvo un encuentro a principios de esta semana. Gracias a esa comunicación constante con los afectados, al diputado del PSOE de Almería ha detallado que los estudios de Bachillerato incluso podrían implantarse incluso de cara al próximo curso, ya que “al parecer hay aulas disponibles, y si hubiera que construir otras nuevas también tienen el espacio necesario para hacerlas”.

El representante del PSOE almeriense ha agradecido el apoyo del resto de los grupos políticos, aunque ha afeado el intento del Partido Popular de introducir enmiendas a la proposición no de ley para diluir su objetivo, “incluyendo la petición de un gimnasio cuyas obras, supuestamente, se tenían que haber empezado el pasado mes de julio, o una retahíla de actuaciones que dice el PP que tiene para todo el municipio, pero que no ha detallado”.

“Les invito a que traigan una iniciativa detallando esas actuaciones, si tienen o no proyecto, si no lo tienen cuándo van a licitar su redacción, si lo tienen cuándo van a licitar su ejecución y cuándo van a estar las obras terminadas, indicando qué aulas prefabricadas o saturación de bibliotecas, laboratorios, etcétera van a eliminar, y les adelanto que la apoyaremos, como también apoyaremos una iniciativa para hacerles el gimnasio si la traen porque el Gobierno andaluz no empieza la obra en breve, como les han prometido a los padres”, ha asegurado.