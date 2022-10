Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Navarro (PSOE) deja en evidencia las contradicciones parlamentarias de Vox

jueves 27 de octubre de 2022 , 18:44h

La parlamentaria socialista del PSOE por Almería, Pilar Navarro, dejó en evidencia las contradicciones de Vox en el transcurso de un debate sobre la Proposición No de Ley relativa al déficit de profesionales sanitarios en Andalucía.

Navarro dijo estar de acuerdo con el portavoz de Vox, Rafael Segovia, en el diagnóstico de la situación de la sanidad andaluza, pero que no le gustaba “el médico”, y acto seguido puso sobre la mesa puntos de la PNL de Vox actual, que eran similares a las de otra que presentaron los socialistas en la legislatura anterior, y que la ultraderecha votó en contra.

En concreto, Navarro hizo referencia a unas declaraciones “de hace cinco meses” del portavoz de Vox, Manuel Gavira, en el sentido de que “el problema de la sanidad andaluza no es exclusivamente de personal”, pero ahora pedían más en su PNL.

Leyó también la socialista la petición de Vox de “equiparación progresiva y gradual de las remuneraciones de los profesionales del sistema público de salud de Andalucía al del resto de las Comunidades Autónomas… ¿le suena? Esto ya lo propuso el Grupo Socialista hace un añom en noviembre de 2021, ¿saben qué votaron ustedes, señores proponentes, de la mano del PP y Ciudadanos? Votaron que no”.

Hubo otra más, la tercera contradicción, “afrontar la contratación de profesionales sanitarios que cubran las necesidades de la Atención Primaria de Andalucía… ésto ya lo trajo mi grupo hace un año y ustedes nuevamente votaron que no”.

Navarro concluyó preguntando a Vox “¿Quiénes son ustedes, qué políticas defienden, la de hace un año, cuando votaron que no a reforzar el personal sanitario, la de hace cinco meses, cuando su portavoz dijo que “el problema de la sanidad andaluza no es exclusivamente de personal”, y ahora traen esta iniciativa, o son ustedes los de esta mañana defendiendo que se pueda retener el talento sanitario en Andalucía, o los de esta tarde?”

También dio un toque de atención al PP, a quien recordó que tuvo que asumir en su pacto para la investidura en la anterior legislatura, la petición de la ultraderecha de devolver la gestión sanitaria al Estado.

Navarro ha reclamado que se mantenga el contrato a los 12.000 sanitarios al personal que le vence próximamente.

Pero Segovia cayó en otra contradicción más al responder a los diferentes grupos, por lo que nadie pudo decirle nada, y es que mientras pedía más médicos para el SAS, se le escapó reconocer que "no hay médicos, si busca enfermeros los hay, si busca celadores los hay, pero si busca médicos no los hay", así que dificilmente podría la Junta de Andalucía contratar más médicos si, como él mismo dice, "no hay".