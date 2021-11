El PSOE califica de escandaloso que el Ayuntamiento contrate a una consultora para El Patio

martes 09 de noviembre de 2021 , 14:33h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Adriana Valverde: “Los concejales del PP han tenido 5 años para recopilar los datos de quienes allí residen para poder constituir la comunidad de propietarios”







La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha calificado de “escandaloso” que el Ayuntamiento “tenga que contratar ahora después de 5 años a una consultora para que recopile los datos de quienes residen o son propietarios de las viviendas de El Patio para poder constituir una comunidad de propietarios”.



Adriana Valverde ha recordado que fue en enero de 2017 cuando se tuvo que desalojar a los vecinos ante el peligro de derrumbe y, en su opinión, “independientemente de que se haya tardado más o menos en conseguir la financiación para rehabilitar el edificio, la Gerencia de Urbanismo ya tendría que tener realizado el trabajo de identificación de propietarios o inquilinos de esas casas, puesto que era obvio que cualquier intervención pública en ese inmueble requería ese trámite”.



La portavoz socialista ha considerado que con El Patio “se está viendo la manera de proceder del PP en la ciudad de Almería, ha estado echando la culpa del retraso a la Junta de Andalucía –cuando se originó el problema gobernada por el PSOE—y ahora se demuestra que en todo este tiempo no ha hecho su trabajo para agilizar todo lo posible el proceso de rehabilitación y, para colmo, hay que pagarle ahora a una empresa para que haga esa labor”.



Adriana Valverde ha realizado recientemente una visita a los vecinos de El Patio, acompañada del resto de concejales del Grupo Socialista, y les ha asegurado que "vamos a estar muy pendientes de todo este procedimiento porque es inadmisible el tiempo que llevan esperando estas familias para que se les dé una solución".



La portavoz socialista, consciente de las dificultades del proceso, ha considerado que "no es de recibo que el Ayuntamiento de Almería no haya tenido ese trabajo de identificación hecho antes de que se firmara el acuerdo con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía". Al respecto, ha desvelado que “ya en 2018 el Grupo Socialista propuso la creación de una oficina con personal especializado para gestionar casos como el de El Patio, que requieren una actuación multidisciplinar”, lamentando que “no se nos escuchó entonces y vienen a hacerlo casi 4 años después y con una empresa privada”.



La portavoz del Grupo Socialista ha recordado que “el Gobierno de España ha hecho su trabajo en relación a este asunto, aportando 1.526.000 euros, es decir, más de la mitad del presupuesto que ya ha sido transferido a la Junta de Andalucía" y ha hecho hincapié en que "ahora es el turno del alcalde, quien debe dar prioridad absoluta a estos vecinos”.