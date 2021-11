El PSOE centra sus propuestas en creación de empleo y pobreza infantil

jueves 18 de noviembre de 2021 , 15:52h

Adriana Valverde: “La recuperación económica debe llegar a todos, no puede suponer más desigualdades entre las personas y entre los barrios”







La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado conocer esta mañana las propuestas del PSOE para el presupuesto municipal de 2022 y, entre ellas, ha señalado como “prioritarias y urgentes” las relacionadas con la creación de empleo y con la lucha contra la pobreza infantil.



Adiana Valverde ha asegurado que “nuestra ciudad no se puede permitir que la mitad de las personas en desempleo sean parados de larga duración (9.722 pesonas de 19.432 desempleados)” y ha considerado que “el Ayuntamiento debe poner en marcha programas e iniciativas que vayan encaminadas a ayudar a que esas personas, en su mayoría con familias, encuentren un trabajo”.



Así, ha anunciado que el PSOE plantea una Estrategia Municipal por el Empleo que pasa “por buscar financiación de cualquier programa regional, nacional o europeo para que no perdamos ni un euro más del dinero destinado a creación de empleo o acompañamiento a personas sin trabajo”.



Para Adriana Valverde, la creación de empleo “debe ser una prioridad que ha de reflejarse en las cuentas municipales para el próximo año” y, en este sentido, ha reprochado al alcalde que “ha dejado pasar mas de 3 millones de euros del Programa Aire de la Junta para personas sin empleo” y que “también ha dejado escapar el dinero de Andalucía Orienta por no tramitar a tiempo los contratos, dejando sin atención a cerca de 700 desempleados”.



En materia de economía y empleo, el Grupo Socialista también propone un programa específico para fortalecer el comercio de proximidad, rebajas fiscales para pequeñas empresas y autónomos e impulsar iniciativas de jóvenes que fomenten la investigación y la aplicación de las TICs a la hora de emprender.



Ariana Valverde, quien ha resaltado que “nuestras propuestas son fruto del trabajo diario con los colectivos sociales, empresariales y profesionales”, ha avanzado que “si 2022 va a ser el año de la consolidación de la recuperación económica, ha de serlo para todos, y no debe implicar más desigualdades entre las personas y entre los barrios”.



En su opinión, las cuentas del Ayuntamiento para el año que viene “han de poner en marcha iniciativas para luchar contra la lacra de la pobreza infantil, para que los niños que sufren esa circunstancia también tengan oportunidades”. El Grupo Socialista plantea en este sentido actuaciones que inviertan en prevenir el absentismo escolar, por la creación de un fondo social que garantice el suministro de agua para las familias que no puedan pagar el recibo de forma excepcional o por reducir el pago del alquiler a familias vulnerables en las viviendas de Almería XXI.



En cuanto a barrios, la portavoz socialista ha mencionado que el documento del Grupo Socialista incluye las actuaciones “ineludibles” después de “haber recorrido y visitado muchas zonas del término municipal y haber recogido numerosas peticiones de los vecinos”.



Valverde ha enumerado también las medidas que debe recoger el presupuesto “para que Almería sea una ciudad cada vez más sostenible y más amable”, como mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales, impulsar el uso de energías renovables en las comunidades o fomentar la movilidad sostenible.



En este punto, ha resaltado la necesidad de crear un punto limpio en el término municipal “que facilite a los agricultores depositar los residuos no orgánicos de su actividad”. “Es urgente que el Ayuntamiento adopte medidas para acabar con la presencia de plásticos y otros tipo de residuos en las zonas agrícolas del término municipal”, ha remarcado Valverde.



En cuanto al tráfico, ha apuntado que “desde el Grupo Socialista seguiremos insistiendo en la necesidad aparcamientos disuasorios como única forma de animar a los conductores a que dejen su coche en las afueras de la ciudad con autobuses lanzaderas que les conecten con el centro de una forma rápida y eficaz, de una manera fácil”.



Adriana Valverde ha concluido que, “para los socialistas el presupuesto municipal del próximo año debería: atender de forma urgente la falta de limpieza, que sigue siendo de las mayores preocupaciones de los almerienses; comprometerse con con la creación de empleo; defender y respaldar a los pequeños empresarios, autónomos y emprendedores; solucionar los problemas históricos de los barrios; acabar con las situaciones de desigualdad que sigue habiendo entre los diferentes núcleos de la ciudad; ayudar a quienes lo necesitan en momentos difíciles y apostar por una ciudad cada vez más verde, más sostenible y más amable, de la que todos los almerienses podamos sentirnos orgullosos”.