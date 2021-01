El PSOE considera “irresponsable” esperar para aplicar medidas anticovid-19

sábado 23 de enero de 2021

Antonio Martínez: “Maribel Sánchez no puede pedir al Ejecutivo central el confinamiento y no tomar las medidas que tiene a su alcance”