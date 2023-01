Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE critica que la Junta corrija 13 veces la oferta de empleo público del SAS

lunes 23 de enero de 2023 , 15:49h

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado hoy la decisión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de corregir hasta en 13 ocasiones la Oferta de Empleo Público del Servicio Andaluz de Salud para 2021, reduciendo el número de plazas ofertadas de las 7.971 iniciales a apenas 5.449, lo que supone un tercio menos. En el caso concreto de la provincia de Almería, el recorte ha sido mayor, de la mitad de las plazas, ya que de los 305 puestos ofertados inicialmente se ha pasado a sólo 159.

Estas plazas corresponden a 13 cuerpos distintos de profesionales, entre los que se encuentran anestesistas, nefrólogos, radiólogos, especialistas en medicina física y rehabilitación, enfermeros y personal de gestión, entre otros. Así, el recorte en las plazas ofertadas supondrá una menor disponibilidad de profesionales sanitarios en la provincia de Almería, ya que “habrá muchos que se queden sin plaza y que tengan que hacer la maleta y marcharse a otras provincias, y otros que decidan aceptar una plaza a la fuerza pero irse enseguida a la sanidad privada, hasta que salga la plaza que quieren”.

El parlamentario socialista ha incidido, además, en el bajo porcentaje de puestos ofertados en la provincia de Almería, que suponían el 4% en la oferta inicial y que han quedado reducidos, tras las correcciones, a sólo el 3%. “Somos la provincia peor tratada en esa oferta de destinos, con lo cual los profesionales almerienses tienen menos oportunidades que el resto de profesionales del resto de Andalucía, pero también se perjudica al sistema sanitario almeriense, pues tiene una Oferta de Empleo Público raquítica que hace que no vengan tampoco profesionales a reforzar nuestro sistema”, ha dicho.

Sánchez Teruel ha hecho una especial referencia al caso de los enfermeros almerienses, con 230 aprobados y que inicialmente contaban con 248 plazas ofertabas, lo que “permitía que todos se quedaran aquí”. Ahora, tras la corrección, apenas pueden optar a 111 plazas, “con lo cual muchos se van a tener que ir de Almería y coger destino en otra provincia”.

“No son correcciones de errores”

Sánchez Teruel ha advertido de que estas 13 correcciones de errores “no corrigen ningún error”, sino que se han utilizado para “cambiar de plan en la gestión del personal estatuario del SAS”. En este punto, Sánchez Teruel ha pedido que “alguien asuma las responsabilidades” y, sobre todo, que la Consejería de Salud dé marcha atrás y respete la oferta inicialmente publicada.

“Como no rectifiquen, como no paralicen todas estas correcciones de errores que han puesto en marcha, ya les anticipo que al SAS lo que le va a caer es una lluvia de denuncias, de pleitos, de demandas por parte de los profesionales y de su representantes sindicales, que se sienten engañados ante esta chapuza, esta corrección de errores que no es un error, sino que es una chapuza y un cambio de criterio a mitad del partido”, ha advertido.