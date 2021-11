El PSOE de Adra dice que el PP “difama” cuando recuerda las no inversiones del Estado

sábado 13 de noviembre de 2021

Los socialistas recuerdan que están recogidas las demandas del pueblo en materia de agua, recuperación de la costa y encauzamiento del río







El PSOE ha reivindicado el compromiso demostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el municipio abderitano, al dar respuesta a las obras que reivindica Adra en los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado para 2022. Así lo manifestó la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Teresa Piqueras, después de que, en el último Pleno municipal, los representantes de PP y Cs plantearan mociones que “lo único que pretendían era difamar y mentir sobre el Gobierno de España”.



El ese pleno, el portavoz municipal, José Crespo, se limitó recordar titulares de prensa con la propia Piqueras de protagonista, en los que afirmaba que llegarían en 2021 un total de “6 millones de euros” al municipio con los PGE. Crespo ironizó respondiendo que “será que iban a venir en AVE y por eso no han llegado”. De igual manera detalló cómo desde la Subdelegación del Gobierno se comprometían a inversiones que no aparecían en los PGE, pero que se aseguraba que se harían “igual que pasa ahora”, siendo el resultado de entonces, que no se hizo nada.



Así, Piqueras recordó que “todas las obras que el Gobierno de España tiene pendientes de ejecutar en Adra o afectan directamente al municipio están incorporadas en el Presupuesto o se encuentran en marcha”. En concreto, la portavoz socialista se ha referido a la inclusión en los Presupuestos de 2022 de la ampliación de la desaladora de Dalías y de la ampliación la depuradora de Adra, dos actuaciones que “supondrán 50 hectómetros cúbicos adicionales de un recurso que resulta fundamental para un territorio cuya fuente de riqueza es la agricultura”.



Además, la representante del PSOE también ha recordado que ya está listo el estudio de viabilidad y de coste-beneficio del encauzamiento del Río Adra para evitar posibles inundaciones. En este sentido, Piqueras ha lamentado que el alcalde “siga sin alzar la voz para que la Junta de Andalucía ejecute la segunda fase de la limpieza del río, que lleva tres años paralizada, con el consiguiente riesgo de inundaciones, dado que el cauce del río está lleno de cañas desde Majaroba al nacimiento”.



Sobre la protección de la línea costera, la portavoz socialista ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado un estudio estratégico por para dar una solución definitiva a la regresión de la costa ante el cambio climático, que permitirá implementar soluciones definitivas “dejando atrás las aportaciones de arena que se ha demostrado que no resuelven el problema”.



Piqueras ha recordado que “todos estos son proyectos que deben realizarse en varios años y que ya están presupuestados y en marcha la mayoría de ellos, por mucho que PP y Ciudadanos sigan negando la realidad”, algo en lo que se empeñan porque “les molesta que un presidente socialista cumpla con las promesas y necesidades históricas de nuestro municipio, que han tenido que esperar a que Pedro Sánchez gobierne para hacerse realidad, tras la sequía del Gobierno de Rajoy”, ha mantenido.



“Con Pedro Sánchez, en 2022 Almería será la sexta provincia del país con mayor inversión, gracias a los 319 millones de euros que se han reservado para nuestra provincia y que vendrán a dar progreso y desarrollo a Almería”, ha señalado. Asimismo, Piqueras ha defendido la apuesta del actual Gobierno de España por los ayuntamientos, algo que se va a traducir, en el caso de Adra, en la transferencia de en 300.000 euros más, lo que permitirá aumentar el presupuesto municipal hasta los casi 700.000 euros”.



La portavoz socialista ha advertido de que el PSOE local seguirá “vigilando” para que se ejecuten cuanto antes todas las obras declaradas de interés general y “solicitando al Gobierno de España todo lo que sea necesario para Adra”, algo a lo que ha animado también al alcalde. “Cuando tembló su sillón, no dudó en irse a Madrid para darle a Pedro Peña una palmada en la espalda y evitar la moción de censura, pero ahora se ha acomodado y sólo presenta mociones sin hacer su trabajo, que es enviar las necesidades de Adra a los distintos gobiernos, día sí y día también”, ha señalado, lamentando que “cuando hay que pedirle a la Junta no escuchamos nada desde hace tres años, sólo vemos fotos y más fotos que se hace los fines de semana que nos visita su antecesora, Carmen Crespo, para seguir vendiendo humo sin materializar las necesidades que la Junta de Andalucía tiene pendientes con nuestro pueblo”.