El PSOE de Adra vonta en contra de pedir al Gobierno de Sánchez la protección de la costa

sábado 30 de octubre de 2021 , 18:19h

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno la inclusión del impulso a la llegada desalada en los Presupuestos Generales del Estado de 2022







El Ayuntamiento de Adra ha solicitado al Gobierno de España la inclusión, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, partidas presupuestarias concretas y suficientes para avanzar en actuaciones clave para el municipio, como son el encauzamiento del Río Adra, la regeneración y protección de la costa y el impulso a la llegada de agua desalada. Y lo ha hecho mediante una propuesta planteada por el equipo de Gobierno, que ha sido llevada a votación en el último Pleno Ordinario, celebrado este viernes. Una moción que ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y VOX y que ha contado con el voto en contra del PSOE de Adra.



El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha indicado que “ninguna de las reivindicaciones de nuestro municipio competencia del Gobierno de España está incluida en los PGE del 2022”, recordando, además, que la provincia “ha sufrido un recorte del 50% del presupuesto”. Asimismo, ha afeado a la portavoz socialista, Teresa Piqueras, su voto en contra a la propuesta que “una vez más vuelve a demostrar que defiende con mucho ímpetu a Pedro Sánchez, en detrimento de los intereses del municipio y de los abderitanos y abderitanas, que no son para ella una prioridad”.



Crespo ha detallado que ”las inversiones que necesita nuestro municipio para ejecutar estas tres actuaciones tan importantes superan los 10 millones de euros y el Gobierno Socialista destina al municipio tan sólo 80.000 euros en su previsión de presupuesto para el próximo ejercicio 2022”, por lo que pedimos “partidas concretas y su ejecución”. Además, ha recordado que “el PSOE garantizó que las obras de encauzamiento del Río Adra comenzarían a ejecutarse en el primer semestre de 2021 y, a dos meses de terminar el año, aún seguimos sin noticias”.



Igualmente, ha puesto en evidencia que Teresa Piqueras “ha mentido, una vez más a los ciudadanos cuando afirmó que en los PGE de este ejercicio 2021 las inversiones de Pedro Sánchez en Adra alcanzarían los seis millones de euros en el río o la protección de la costa” y “nuestro municipio no ha recibido ninguna de esas inversiones”, por lo que ha pedido que “deje de tapar las vergüenzas al señor Sánchez y reme a favor de los intereses de nuestro municipio”.





Rechazo a la subida de cuotas de autónomos



En otro orden de asuntos, durante esta Sesión Plenaria, el equipo de Gobierno ha llevado a votación una moción a través de la cual se rechazaba la subida de cuotas de autónomos por parte del Gobierno central. Una moción que ha sido aprobada, con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y que contó con las abstenciones de los concejales del PSOE.



El concejal de Consumo, Pedro Peña, ha recordado que “los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19, tal es así que el 70% de ellos no saben lo que significa la recuperación y prácticamente un 30% no espera recuperarse hasta 2023”.



Por ello, desde el Ayuntamiento de Adra, se ha instado al Gobierno a paralizar y ratificar la subida de las bases mínimas de la cotización de los autónomos en 2022 prevista en los PGE por ser lesivo para los autónomos andaluces, así como a ampliar la tarifa plana de autónomos de 60 euros de 12 meses a 24 meses, como medida incentivadora de creación y mantenimiento de empleo.