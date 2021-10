El PSOE de Almería celebrará su 14 Congreso Provincial en Roquetas de Mar

viernes 22 de octubre de 2021 , 19:11h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El cónclave, que contará con la presencia de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, se llevará a cabo el 11 de diciembre







El PSOE de Almería celebrará en la localidad de Roquetas de Mar, el próximo 11 de diciembre, su decimocuarto Congreso Provincial, al que asistirá el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. Así lo han acordado los socialistas almerienses en el Comité Provincial, celebrado en la tarde de este viernes, a propuesta del secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel.



Según ha asegurado Sánchez Teruel durante su intervención en el cónclave socialista, el reciente Congreso Federal del PSOE ha lanzado un mensaje muy potente a la sociedad española, “que los socialistas hemos sido y somos los que siempre han pensado en el bien de España y los españoles y españolas, en el pasado, en el presente y, con el proyecto del 40 congreso, en el futuro”.



Ahora, según ha destacado, “tenemos por delante un congreso muy importante en Torremolinos, donde se va a dar luz al proyecto político liderado por Juan Espadas y al equipo que lo va a impulsar en Andalucía, un proyecto que gira en torno a la idea central de que la política tiene sentido si es útil para la sociedad a la que representamos, porque, si no es así, no tiene sentido alguno”. En este sentido, ha incidido en que “por eso, en estos días, el secretario general de los socialistas andaluces está poniendo especial énfasis en la mejora de la Atención Primaria, porque la gente está padeciendo su deterioro”.



De la misma manera, el líder de los socialistas de Andalucía “está trabajando en la posibilidad de un acuerdo para los presupuestos andaluces donde se incorporen nuestras propuestas, que no son otras que las que nos trasladan los colectivos”, a la vez que ha impulsado un proceso de escucha activa “donde estamos tomando buena nota de las cosas que le importan a la gente”, según ha indicado Sánchez Teruel.



Almería 2030

Durante el Congreso Provincial, los delegados y delegadas que representarán a todas las agrupaciones socialistas de la provincia debatirán las enmiendas que se hayan realizado a la Ponencia marco, de la que Sánchez Teruel ha dicho estar convencido de que va a ser “una alternativa real a las políticas que la derecha desarrolla en la provincia”.



En este sentido, ha desvelado que el lema de la misma es ‘Almería 2030’, un horizonte “que nos debe inspirar para consolidar una economía competitiva y sostenible, en la que los sectores productivos de la provincia refuercen su liderazgo, que puedan contar con plenas garantías en cuanto a recursos hídricos y donde la provincia disfrute de unas comunicaciones modernas, algo que será factible en 2026 con la puesta en servicio de la alta velocidad”, ha argumentado.



De la misma manera, se ha referido al destacado papel que los servicios públicos juegan en esta ponencia, como es el caso de la sanidad, donde el Gobierno de Moreno Bonilla “acumula una mochila de incumplimientos con la provincia”, o la educación, que debe tener “un tratamiento singular y extraordinario, atendiendo, precisamente, a la singularidad de la provincia”.



‘Almería 2030’ es “un proyecto abierto y en actualización permanente”, ha descrito Sánchez Teruel, no sólo en el periodo congresual, sino también posteriormente, ya que aspira a ser “la hoja de ruta compartida por todos durante la próxima década, siendo los comités, las ejecutivas y los nuevos congresos el marco para su actualización, evaluación y rendición de cuentas”.