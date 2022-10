Es una información de noticiasdealmeria.com

El PSOE denuncia los problemas derivados del incumplimiento del Plan de Playas

jueves 06 de octubre de 2022 , 12:41h

noticiasdealmeria.com La concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha realizado un balance del Plan de Playas de este año que comenzó el 1 de mayo y acaba de finalizar, el pasado 2 de octubre. “Lamentablemente porque nos duele Almería, un año más tenemos que denunciar que el PP en el Ayuntamiento incumple su propia planificación para la temporada de playas”, ha dicho a modo de balance.

Carmen Aguilar se ha referido a las numerosas declaraciones de la nueva alcaldesa en las que ha mencionado la importancia del turismo para la ciudad de Almería y ha criticado que “lo que dice de cara a la galería no se corresponde con lo que luego hace el equipo de Gobierno que dirige puesto que nuestros 32 kilómetros de costa y nuestras playas son el mayor recurso y reclamo turístico en los meses de verano y el PP sigue, un año más, sin prestarle la atención que merecen”.

En su intervención, Aguilar ha enumerado los contratos relacionados con el Plan de Playas que no estaban adjudicados en mayo, cuando se inicia la temporada, algunos tan importantes como el de balizamiento que es el que garantiza la seguridad de los bañistas, por la presencia de embarcaciones y motos acuáticas. “Se adjudicó el 1 de julio y empezó a instalarse a finales de julio y primeros de agosto. Esto no se puede permitir, todos los años igual, jugando con la seguridad de las personas, de los bañistas, entre los que se encuentran muchísimos niños”, ha denunciado.

Otros contratos que se adjudicaron a mediados de julio fueron la evacuación de aguas residuales de los aseos de las playas de Costacabana, el estudio de viabilidad para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal, el montaje de las tarimas en zonas de sombra o la mejora de 4 duchas en la playa de Nueva Almería.

También, se ha referido en su balance a las banderas azules. “No entendemos cómo cada año tenemos solo dos banderas cuando otros municipios con menos presupuesto y menos kilómetros de playa tienen más playas con banderas azules”, ha declarado la concejala socialista, para quien la respuesta está en que “el PP en el Ayuntamiento no cuida, no mima, en definitiva, no está encima de nuestro principal recurso turístico”.

Carmen Aguilar también ha mencionado “lo descuidada” que está la playa de perros de El Bobar, lo que fue denunciado por el Grupo Socialista a mitad del verano, y el hecho de que los socorristas comiencen el servicio “muy tarde, a las 12.00 horas” cuando, en su opinión, “deberían empezar la jornada mínimo a las 11.00 horas, como ocurre en Málaga, puesto que las personas mayores acuden a las playas más temprano y las personas con movilidad reducida no pueden hacer uso de las sillas anfibias hasta que no llegan los socorristas”.

Otra denuncia del Grupo Socialista en relación a las playas es el retraso en los arreglos de instalaciones como las casetas de los socorristas de Retamar, Nueva Almería y Cabo de Gata “que continuaban bien entrado el verano hechas una pena, oxidadas y peligrosas para que los socorristas pudieran hacer su trabajo de vigilancia desde allí”. “¿Es tan difícil tener esas casetas en perfecto estado en mayo?”, se ha preguntado la edil del PSOE, quien también ha reprochado al equipo de Gobierno que se iniciaran los trabajos de la rampa de acceso a las personas con movilidad reducida de la playa de Retamar en pleno mes de julio.

En cuanto a limpieza, Carmen Aguilar ha declarado que “nos consta que no se ha cumplido con lo que figura en el contrato del servicio en cuanto al número de trabajadores que han debido prestar el servicio este verano en nuestras playas y que tampoco se ha efectuado correctamente la limpieza y el saneamiento de la arena”.

En último lugar, ha señalado “las cosas que se anuncian y se prometen a bombo y platillo y luego no se hacen como las ‘smart plant’, las famosas palmeras que iban a llevar el wifi a las playas de la capital y que nunca se instalaron”.

En definitiva, para Aguilar “es de lamentar la falta de planificación y de gestión del PP al frente del Gobierno municipal y la poca importancia que le da a nuestras playas como demuestra que haya cambiado cuatro veces de concejal y de área”.