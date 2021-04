El PSOE denuncia que el PP dejó de invertir 27,5 millones en 2020

martes 20 de abril de 2021 , 15:04h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Aguilar: "Tenemos un Ayuntamiento en bancarrota porque las arcas municipales llevan años soportando los fracasos del Partido Popular en su gestión"





Las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar y Lidia Compadre, han calificado hoy de "fracaso" el Presupuesto Municipal de 2021 y han denunciado el hecho de que durante el ejercicio 2020 el equipo de gobierno del Partido Popular no ha ejecutado más de 27,5 millones en inversiones que habrían impulsado el desarrollo económico y el empleo, y haya dejado de invertir casi 5 millones de euros que estaban destinados a formación, empleo, comercio, turismo y nuevas tecnologías.



"Hay que hablar claro a los almerienses", ha manifestado Aguilar, "tenemos un Ayuntamiento en bancarrota porque las arcas municipales llevan años soportando los fracasos del PP y, en el peor momento para los almerienses, con una crisis económica y social sin precedentes, nos encontramos con que nuestro Ayuntamiento apenas puede hacer nada para que la ciudad salga de esta situación y despegue porque hasta ahora se han pagado ya 65 millones en sentencias que condenan la mala gestión de los sucesivos alcaldes del PP".

Presupuesto 2021

Concretamente, Carmen Aguilar ha indicado que el presupuesto del 2021 tiene que hacer frente al pago una sentencia por importe de 25 millones de euros, más los intereses de demora que puedan seguir reclamando, cantidad que no viene como tal en el presupuesto, pero que se va a costear con la liquidación del presupuesto de 2020. Frente a esto ha puesto de relieve el gran esfuerzo que han hecho los almerienses, en materia de recaudación. "Si miramos la liquidación de los años 2019 y 2020, observamos que los almerienses, a pesar de la pandemia, del confinamiento, del cierre de empresas y del despido de muchos trabajadores, han seguido cumpliendo con su Ayuntamiento", pues "casi no hay diferencia entre lo recaudado en 2019 y en 2020".



A su juicio, "si de verdad el alcalde quería ayudar a los almerienses debería haber orientado sus esfuerzos a crear empleo, haber puesto en marcha el Plan Municipal de Empleo, que lleva años prometiendo y que nunca llega". "Tampoco este año está en el Presupuesto, razón por la cual los concejales del PSOE votamos en contra de las cuentas municipales y volveríamos a hacerlo porque, con una crisis económica sin parangón, el principal problema de los almerienses es la falta de trabajo".



Además, ha criticado que tampoco esté en el Presupuesto la partida para ejecutar el programa Andalucía Orienta, que cuenta con dotación de más de 86.000 euros para la contratación de 2 técnicos de orientación profesional para el empleo, así como el hecho de no haber contratado desde el propio Ayuntamiento el personal vinculado al servicio de vigilancia y control de accesos en dependencias municipales, en lugar de utilizar esa partida para crear más puestos de trabajo.



En lo que respecta al comercio, "uno de los colectivos más castigados por la pandemia", según Aguilar, "sigue sin recibir el apoyo que merece de su Ayuntamiento" porque se ha eliminado del presupuesto la partida de 60.000 euros para Actividades de Dinamización Comercial, no hay partida para puesta en marcha del escaparate de traspasos, ni para la creación de una Plataforma de Distribución con Venta Online, ni para un Programa de formación para vendedores de mercados de abastos, de venta ambulante y artesanía, ni para la puesta en marcha de un censo municipal de empresas que sirva de base para la adjudicación de contratos menores en el Ayuntamiento de Almería.



En opinión de la responsable socialista, el presupuesto de 2021 "disminuye drásticamente en materia de turismo con respecto al año pasado, porque de los 5 millones de euros en gastos para este área en el 2020, se ha recortado 800.000 euros para 2021 y buena parte de lo presupuestado va a pagar gastos de personal, municipal. Y de la Empresa Municipal de Almería Turística, más de 1.6 millones se va en nóminas.



Asimismo, ha lamentado el recorte en la Empresa Municipal de Turismo de 500.000 euros y el hecho de que el gasto en inversiones reales de la empresa municipal para este año y el de promoción de nuestra ciudad como destino turístico se eleven a cero euros. Además, ha criticado el recorte en casi 800.000 euros del presupuesto para el área de Promoción de la Ciudad y se ha preguntado si "es así como el PP va a ayudar a un colectivo empresarial tan castigado por la crisis como el del turismo".

Liquidación

Por su parte, la concejala del PSOE Lidia Compadre, ha analizado la liquidación del Presupuesto de 2020, y se ha referido al Plan Reactiva 20, "una gran tomadura de pelo" pues "los compromisos de inversión al inicio de la pandemia no se han cumplido". "¿Cómo es posible que el gobierno del PP en el ayuntamiento haya dejado sin ejecutar más de 27 millones y medio de euros en inversiones, con unas cifras de desempleo históricas y en medio de una crisis económica sin precedentes?".



"Anunciaron a bombo y platillo inversiones a través del Reactiva para obras que se ejecutarían en mayo y junio de 2020 y ha sido falso porque ni siquiera en todo el ejercicio 2020 fueron capaces de ejecutar las inversiones previstas en el presupuesto 2020, ni los 40 proyectos de obra anunciados, ni la inversión de 6,5 millones de euros, ni los 118 puestos de trabajo prometidos", ha destacado Compadre.



Capítulo aparte merece el turismo, según la concejala socialista, pues el Plan Turístico de Grandes Ciudades sólo ha servido para pagar todos los gastos de la Capitalidad Gastronómica, en lugar de haberlo invertido en intervenciones estratégicas para hacer nuestra ciudad más atractiva al turismo, como las canteras califales o el Parque Nicolás Salmerón.



Según la concejala del PSOE, las ayudas recibidas por el sector turístico en nuestra ciudad, en lo que al ayuntamiento de Almería se refiere, han sido escasas, tardías y poco efectivas, ya que las aportaciones y ayudas del Plan Reactiva 20, con un importe anunciado de 1 millón de euros, no pudieron ni ejecutarlas y tuvieron que emplear el dinero en subvencionar la compra de patines eléctricos.



A su juicio, "el sector de hostelería no ha tenido la ayuda que necesitaba de su Ayuntamiento, las agencias de viajes no han recibido nada, tan solo han entregado unos 2.500 euros para tres o cuatro agencias, cuando en Almería hay más de 30 agencias" y "los guías turísticos, a fecha de hoy, no han recibido absolutamente nada".



Igualmente, considera un fracaso la gestión del PP en nuevas tecnologías. "A todas esas personas que han tenido y tienen dificultades para hacer gestiones con su Ayuntamiento desde el PSOE queremos decirles que al alcalde el año pasado le han sobrado en la partida de Nuevas Tecnologías más de 700.000 euros, con los que podrían haberse digitalizado la administración municipal".



En lo que se refiere a los mercados de abastos y los mercadillos, Compadre ha lamentado que el alcalde haya dejado sin invertir un total de 45.000 euros y haya dejado en remanente 75.000 euros de la partida para la remodelación y mejora del Mercado de Los Ángeles, sabiendo que necesita mantenimiento de sus instalaciones. También se quedan sin invertir los 110.000 euros de la partida de Aportación a la Plataforma Turismo Inteligente, que anunciaron a bombo y platillo para instalar carteles digitales en el mercado Central. Asimismo, se ha preguntado "qué pensaran los vendedores ambulantes, que no han podido ejercer su actividad durante mucho tiempo por la pandemia, cuando sepan que el alcalde ha dejado sin gastar más de 43.000 euros en la partida de inversiones en Mercados y Mercadillos, con las necesidades que están pasando".





Empleo

"Pero, sin duda, el gran fracaso del PP que vemos en la liquidación del presupuesto es el empleo", en opinión de la concejala del PSOE, ya que "el alcalde lleva años prometiendo un Plan de Empleo Municipal que nunca llega". A este respecto, ha denunciado que el PP renunciara a los 3 millones de euros del Plan AIRE, "que podrían haber dado empleo a más de 300 desempleados de la ciudad el año pasado durante un período de 6 a 8 meses", y que tuviera que devolver casi 260.000 euros del último plan de empleo ejecutado por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, en 2018.



"Y lo peor de todo es la razón por la que se ha producido: en una ciudad como Almería, con una tasa de desempleo de 22,24%, el alcalde no encontró parados a los que contratar, ni tampoco desempleados para cubrir las bajas que se produjeron durante su ejecución", ha destacado. De los 3,7 millones con los que contaba dicho plan, el Ayuntamiento ha devuelto 257.000 euros que habrían servido para dar empleo a jóvenes, mayores de 30 años y mayores de 45 años, ha señalado.



"Lo único que ha hecho hasta ahora el alcalde por los trabajadores que han perdido su empleo en Almería ha sido acogerse al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, lo que conocemos como el POEFE, financiado al 80 por ciento con Fondos Europeos, que se presentó en el año 2018 y que no se ha puesto en marcha hasta ahora", ha añadido finalmente Compadre.