El PSOE desvela que el PP ha perdido otra subvención para fomento del empleo

jueves 01 de julio de 2021 , 15:18h

Lidia Compadre acusa a Fernández-Pacheco de “engañar” a oposición y sociedad en el último pleno cuando ya conocía que debía devolver una subvención







La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha calificado de “tomadura de pelo” que el equipo de Gobierno del PP se jacte de realizar una buena ejecución del programa Andalucía Orienta cuando, han desvelado, el consistorio ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía el anticipo de una subvención para fomentar empleo y pagar, además, intereses de demora “por no haber sido capaz de contratar, a tiempo, a dos orientadores”. Así lo ha puesto de manifiesto la edil del PSOE quien reprueba la actitud del alcalde en el pleno del debate sobre el estado de la ciudad en el que “presumía” de gestión cuando “ya sabía que debía devolver la subvención y que, para colmo, el consistorio es penalizado por su nefasta gestión”.



Lidia Compadre ha lamentado, además, que el regidor almeriense haya “mentido a la opinión pública y a la oposición a sabiendas” dado que dos días antes de la celebración plenaria, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, firmó la propuesta de orden de reintegro tanto de la devolución del anticipo de la subvención –por valor de 43.114,98 euros- así como de los intereses de demora -580,28 euros-, pero todo “se ocultó intencionadamente” para “no mostrar la catástrofe de su gestión” que ahora desvelan los socialistas.



“El alcalde del PP sigue fiel a su política de postureo en la que se afana en dar la impresión de que hace algo cuando la realidad nos muestra que tal es su relajación que deja pasar oportunidades de oro para mejorar la calidad de vida de los almerienses” y más, ha destacado, “en un momento en el que crecen las necesidades” debido a la situación de crisis global que ha provocado la pandemia. “Si el alcalde y el PP hubieran querido atender las necesidades de empleo de los trabajadores en paro de Almería, no habría dejado que se le pasaran todos los plazos para ejecutar el programa Andalucía Orienta que ha perdido, con ello, la subvención de 86.000 euros que lleva aparejada para la contratación de 2 orientadores laborales que habría posibilitado atender a unos 670 desempleados de la ciudad con 2.683 horas de servicios de orientación”, ha explicado la concejala del PSOE de la capital.



Con esta actitud y con la gestión que, en general, realiza el equipo de Gobierno del PP en materia de empleo, se viene demostrando, según el PSOE, que “no les preocupa” el hecho de que 23.190 almerienses estén en situación de desempleo en la actualidad. “Almería sigue sin tener un Plan de Empleo Municipal debido a la negligencia del PP que también quedó en evidencia al rechazar el Plan Aire que llevaba aparejados más de tres millones de euros para contrataciones directas” lo que dejó a 350 parados sin poder optar a un empleo durante 6 u 8 meses, ha lamentado Lidia Compradre y ha recordado que, el alcalde y su equipo devolvieron, igualmente, 260.000 euros del Plan de Empleo del anterior Gobierno socialista de la Junta porque “decían no haber encontrado desempleados en Almería para cubrir esos puestos ni tampoco las bajas”.



El Grupo Municipal Socialista siempre ha apostado por crear políticas activas de empleo y, por ello, en un pleno anterior elevó una moción para mejorar la gestión de los planes de empleo procedentes de la Administración Autonómica que redundaría en aumentar las opciones de trabajo de los parados de larga duración – que representa el 62% de los parados almerienses- pero que fue, lamentablemente, rechazado por el PP y resto de grupos de las derechas en la corporación municipal.



“Si el PP quisiera atender, realmente, a las personas en situación de desempleo ya podía haberlo hecho hace mucho tiempo no dejando pasar todas estas subvenciones y, sobre todo, no engañando a los ciudadanos con sus falsos anuncios que alimenta su mediocre aparato de propaganda”, ha argumentado Lidia Compadre.