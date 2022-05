El PSOE dice en Níjar que cuando gobierna el PP hay corrupción

domingo 29 de mayo de 2022 , 15:08h

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha puesto en valor la Ley de la Cadena Alimentaria y el PERTE Agroalimentario aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en un acto público celebrado en Níjar y organizado por el PSOE de la provincia con motivo de la conmemoración del Día de la Rosa. Santos Cerdán ha ensalzado la proyección de la agricultura almeriense y ha recordado que el PP de Moreno Bonilla y la ultraderecha votaron en contra de estas dos importantes medidas que serán un impulso para el campo y la industria agroalimentaria. “Vienen aquí y dicen que defienden el mundo rural, pero hay que demostrarlo, porque han votado en contra y la extrema derecha fue a Francia a hacerse una foto con Le Penn que dice que hay que cerrar las fronteras a los productos españoles. ¿Dónde vamos a comercializar nuestros productos?”, se ha preguntado.

Para el número dos del PSOE federal, los socialistas son los únicos que defienden los intereses de la ciudadanía. El PP “es un club de intereses, de lobbies, se deben a otros y no a los ciudadanos y ciudadanas, se deben a los que les gusta tener el poder en la sombra”. “Cuando gobierna la derecha hay corrupción en el Gobierno y cuando está en la oposición hay crispación en la calle; esto es el PP”, ha descrito y ha subrayado que “el famoso milagro económico del PP, Rodrigo Rato, acabó en la cárcel, rescatando bancos, mientras nosotros rescatamos familias y ayudamos a las empresas”.

“Al PP se le queda grande España y también Andalucía”, ha valorado Santos Cerdán y ha afeado a los ‘populares’ que su receta “mágica” sea bajar impuestos cuando, al contrario, “lo que hacen es recortar”. “Quieren bajar impuestos pero, ¿de dónde los van a quitar?” se ha preguntado y ha dado, de inmediato la respuesta: “de los servicios sociales, de lo público”. “En Andalucía han echado a 8.000 sanitarios a la calle y han cerrado más de 2.000 aulas de la educación pública despidiendo, con ello, a 3.000 profesionales, en lugar de contratar a más, que es lo que hace falta”, ha defendido.

El PP “amenaza la convivencia, lo sabe y lo alienta, porque creen que dividiendo al país pueden ganar. Por parte de un PP que se dedica a tapar la corrupción solo podemos esperar ruido y mentiras”, ha censurado.

Por suerte, ha traslado al foro nijareño, en Andalucía contamos con Juan Espadas, una persona “orgullosa de las siglas socialistas” frente a un Moreno Bonilla “que esconde las suyas”. En el PSOE “hablamos de la España real, de la España valiente, de la España trabajadora, soñadora, cooperante y la que quiere más y Andalucía quiere más”. “Andalucía se la juega el próximo día 19 de junio y nos toca defender nuestros valores, las conquistas conseguidas y la democracia, así que no nos dejemos arrinconar por la presión mediática y salgamos a la calle a defender nuestro legado y a hacerlo proyectando orgullo de pertenencia a un gran partido, el PSOE”, ha reivindicado.

Moreno Bonilla “ha tirado la toalla”

Por su parte, el secretario general y cabeza de lista del PSOE de Almería a las Elecciones Autonómicas del 19J, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha señalado que estos comicios se celebran de manera anticipada porque Moreno Bonilla “ha tirado la toalla y no ha terminado la legislatura, porque tiene un proyecto fallido”. “Ha pedido la hora, no ha acabado el viaje con sus compañeros” y, para colmo, “dice que si no le convence el resultado, convocará otras elecciones”.

Al PP, según Lorenzo Cazorla, “no le interesa hablar de nada más que de futuro porque el pasado es sinónimo de una pésima gestión”. “Lanzan mensajes intentando enmascarar los más de tres años de fotos que llevan y de promoción pública con dinero de todos y de todas” pero, ha dicho, “la gente sabe qué gestión ha hecho Moreno Bonilla cuando se pone enferma y no puede ser atendida”. En este sentido, ha recordado que a día de hoy hay 3.500 pacientes en la provincia que llevan esperando un año para ser operadas.

Lorenzo Cazorla se ha referido en Níjar a las obras de la Alta Velociad que, ha recordado, “inició un gobierno socialista y que acabará otro gobierno socialista aunque le pese al PP”, un partido que, según el cabeza de lista del PSOE por Almería, “lo único que hace es ensuciar una gran inversión”.

El “espíritu nijareño” para frenar a las derechas

El acto del Día de la Rosa ha contado, igualmente, con la intervención de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, quien ha alentado a la ciudadanía a frenar a la derecha. “Nosotros lo conseguimos en este ayuntamiento” y urge a hacerlo, igualmente, en Andalucía. “Tenemos entre nosotros el espíritu nijareño que frenó a la derecha”, ha reivindicado.

Pérez Felices ha realizado un balance de la “nefasta gestión” de Moreno Bonilla en su municipio en el que continúan cerrados los centros de salud. “Tenemos trece consultorios clausurados y nadie se ha acordado de abrirlos. No hay médicos ni médicas y no nos atienden”, ha reprochado al Gobierno andaluz de las derechas. La alcaldesa de Níjar también se ha referido a la gestión de la Dependencia en su municipio donde “no llegan las resoluciones” y también ha afeado a Moreno Bonilla que no haya trabajado para que los agricultores dispongan ya de las ayudas que prometió la Junta del PP tras los temporales que destruyeron unas 1.000 hectáreas de invernaderos.”Después de tres años no hemos recibido nada. El PP da muchos titulares y pocos hechos”, ha señalado.