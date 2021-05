El PSOE dice que en Almería se gasta mucho en limpieza pero está sucia

miércoles 05 de mayo de 2021 , 12:41h

Ramírez: “El Ayuntamiento dispone de mecanismos para evitarlo, pero ni sanciona, ni controla, ni supervisa la calidad del servicio”







La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de mantener Almería como una de las ciudades más sucias de España, a pesar del enorme gasto que se realiza en limpieza. Según Ramírez, “el Ayuntamiento dispone de mecanismos para evitarlo, pero ni sanciona, ni controla, ni supervisa la calidad del servicio” y como consencuencia de ello, "decir que Almería está sucia ya no es noticia".



Las declaraciones de la concejala del PSOE se producen tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Almería del Plan anual de Limpieza Urbana y de Playas para este año 2021, donde se recogen los medios humanos y materiales que se van a dedicar a la limpieza de calles, parques y playas, es decir al barrido de la ciudad, baldeo de aceras y calzadas, fregado, limpieza de alcorques, de pintadas, de hojas, de solares municipales, de papeleras, entre otros aspectos.



"Siempre que hablamos de limpieza, lo primero que se nos viene a la cabeza es la suciedad que hay en Almería, y esto no es una opinión, sino que es una una constante queja que nos trasladan los vecinos al visitar sus barrios o en redes sociales", ha manifestado. A este respecto, ha apuntado el hecho de que una organización independiente como la OCU, en su último informe, ya señalara a Almería como una de las ciudades más sucias de España, en el puesto 47 de 60, "y ello, a pesar de ser una de las ciudades que más gasta en limpieza".



En este sentido, Ramírez ha recordado que Almería tiene concesionada la limpieza con una empresa privada por 10 años, mediante un contrato que se firmó en 2014. "El importe inicial de dicho contrato era de 12 millones al año, cuantía que ha sufrido ya tres modificaciones, de modo que, a fecha de hoy, estamos pagando más de 3 millones por encima de lo inicialmente pactado".



"En el último año hemos pagamos casi 16 millones de euros para que Almería esté limpia" ha manifestado, "así que algo ha tenido que fallar para que, en unos años estemos pagando casi un 20 por ciento más de lo acordado inicialmente y Almería siga estando sucia". De la misma forma, la concejala del PSOE ha querido dejar claro "que criticar la limpieza no es criticar los servicios de limpieza, a cuyos trabajadores queremos reconocer la labor que realizan y han realizado en este periodo de pandemia".





Responsabilidad municipal y social

"Que Almería esté limpia es una responsabilidad de todos y una obligación del Ayuntamiento, que dispone de los mecanismos suficientes para controlar la limpieza de nuestras calles, pero al alcalde le falta voluntad para hacerlo". Así, ha denunciado que "no aplica la ordenanza de limpieza que sanciona desde 120 a 700 euros los comportamientos incívicos, como no recoger los excrementos de los perros o ensuciar la vía pública con botellas o papeles". "Claro que, para sancionar se ha de disponer de medios humanos y en nuestro Ayuntamiento faltan 48 policías locales desde hace años", ha recordado.



Además, ha criticado el hecho de que el alcalde no convoque las comisiones de seguimiento de las concesionarias, "a pesar de habérselo pedido y de ser un órgano participativo para la mejora del servicio", y que tampoco supervise adecuadamente la calidad del mismo, pues no exige a la empresa concesionaria la elaboración de informes externos de calidad, "un compromiso recogido en contrato y para lo cual se le abonan 30.000 euros cada año".





Propuestas

Por todo ello, la concejala del PSOE ha propuesto al equipo de gobierno del Partido Popular que convoque ya las comisiones de seguimiento de las concesionarias, que informe del grado de cumplimiento del último Plan de Limpieza o de servicios de la ciudad, y que ponga en marcha campañas para sensibilizar a los almerienses de lo importante que es tener una ciudad limpia.



Por último, ha reclamado al alcalde que los procesos para la selección de los trabajadores de este servicio municipal concesionado sean transparentes, ya que "todos los almerienses deberían tener la posibilidad de acceder a estos puestos, en igualdad de condiciones, para lo cual proponemos que la selección se haga a través de los servicios públicos de empleo, cosa que no sucede en la actualidad".