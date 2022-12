Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE dice que los presupuestos de Diputación se hacen de espaldas a la provincia

viernes 02 de diciembre de 2022 , 13:45h

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha rechazado las cuentas para el próximo año presentadas por el equipo de Gobierno del PP al entender que son “arbitrarias y partidistas” y que se han realizado “a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía almeriense”, según su portavoz, Juan Manuel Ruiz del Real. “En los años anteriores nos abstuvimos en los presupuestos, pero estamos decepcionados con el grado de cumplimiento de los mismos y, ahora, no queremos ser cómplices de su arbitrariedad”, ha argumentado el dirigente socialista, quien ha matizado que “eso no significa que dejemos de trabajar, como venimos haciendo hasta ahora, por esta provincia”.

De hecho, ha querido dejar claro en el pleno celebrado esta mañana, como ya trasladó al presidente de la institución supramunicipal, que el PSOE “tiende su mano hoy mismo al equipo del PP para trabajar en beneficio de Almería y para enriquecer la labor de Gobierno que actualmente realiza el PP” aunque no comulgue con el Presupuesto Provincial para 2023. “No podemos condicionar nuestro voto a cambio de nada o de casi nada, porque nosotros somos el principal partido de la oposición y nos tomamos muy en serio nuestros compromisos”, ha sostenido Ruiz del Real y ha enumerado diferentes incumplimientos del presidente provincial en el anterior mandato, como puede ser la rehabilitación del Palacio del Rey Chico, de Fuente Victoria.

También ha afeado al PP que no haya incluido un Plan de Monumentos Naturales para el próximo ejercicio y que el Plan de equipamientos deportivos que se comprometió a realizar a petición del PSOE cuente con una “minúscula” partida de 250.000 euros cuando “hay otras cuantías importantes en pabellones como prima de fichaje del PP para ayuntamientos que concurrirán con sus siglas en los comicios municipales de mayo”.

En este sentido, ha destacado la “arbitrariedad” del equipo de Gobierno que lidera Javier Aureliano García con la ciudadanía almeriense en cuestiones como la asignación de asistencias directas a municipios. “De los 2 millones que contempla esta partida para 2023, donde se incluyen actividades culturales, deportivas y de otra índole, 1,6 millones de euros se destinan a municipios que son del PP o que van a concurrir con esta formación a las próximas elecciones municipales”, ha revelado mientras que la destinada a municipios gobernados por el PSOE es de tan sólo 437.500 euros, el 20%.

“Esto no es igualar territorios. No habrá igualdad de oportunidades para los habitantes de los 103 municipios mientras ustedes gobiernen esta casa”, ha lamentado y ha defendido que el dinero público debe llegar, por igual, a todos los municipios. “El PSOE no va a ser cómplice de esta política de gestionar que tiene el PP”, ha insistido para justificar su rechazo a los presupuestos.

Sin medidas sociales extraordinarias

El portavoz socialista ha destacado el “esfuerzo inversor” que realiza el Gobierno de España al Presupuesto Provincial al que transfiere 142 millones de euros para el próximo año, lo que supone un incremento del 4,79%; así como la cantidad que aportan los municipios a las cuentas “en un momento muy complicado para los consistorios”.

Para Ruiz del Real, al contrario de lo que “ha vendido el PP” con su “pirotecnia habitual”, los Presupuestos para 2023 carecen de un carácter social extraordinario y en ellos “se fusilan las cantidades que se invierten en materia de igualdad o de mujer, por ejemplo” y, al contrario, se reducen las partidas para la residencia asistida y para el centro provincial de drogodependencias, dos instituciones del Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial.

De otro lado, el portavoz socialista ha llamado la atención sobre la situación de “quiebra técnica” –como figura en el informe de intervención- en la que se encuentra la entidad pública de gestión de aguas del Levante, Galasa, y ha querido conocer si el equipo de Gobierno del PP ha contemplado alguna medida para revertir esta situación que está suponiendo un perjuicio para las arcas públicas y para los usuarios de este servicio básico.